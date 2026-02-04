Khởi tố tài xế lái ô tô vượt 3 xe cùng chiều rồi tông 3 người trong một gia đình thương vong ở Lâm Đồng

Đời sống 04/02/2026 09:53

Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố, bắt giam tài xế ôtô con để điều tra vụ tai nạn giao thông làm 2 người tử vong.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 4/2, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Phú Lưu (SN 1985, trú tại xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Khởi tố tài xế lái ô tô vượt 3 xe cùng chiều rồi tông 3 người trong một gia đình thương vong ở Lâm Đồng - Ảnh 1
Khỏi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Phú Lưu (SN 1985, trú tại xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo điều tra của công an, vào 14h ngày 17/1, Phạm Phú Lưu điều khiển ô tô lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn thuộc thôn Đưng K’si, xã Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng), sau đó tăng ga, lấn trái đường để vượt 3 xe máy chạy cùng chiều phía trước. Lúc người này lái ô tô vượt lên, bất ngờ tông trúng xe máy do một người dân điều khiển chở theo vợ, con nhỏ.

Hậu quả, tai nạn làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Cơ quan công an điều tra, xác định Phạm Phú Lưu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin báo Dân Việt, thời gian cận Tết Nguyên đán, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo người dân cần chấp hành nghiêm các quy định của Luật giao thông đường bộ, không sử dụng rượu, bia, chất kích thích khi điều khiển phương tiện; đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi đi mô tô, xe máy; chỉ vượt xe khi đủ điều kiện an toàn và tuân thủ nghiêm tín hiệu đèn giao thông, tốc độ cho phép…

TP.HCM: Tai nạn xe máy, cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng

TP.HCM: Tai nạn xe máy, cửa ngõ vào trung tâm TP.HCM kẹt xe nghiêm trọng

Tai nạn xảy ra ngay vào giờ cao điểm sáng, ngoài ra gần khu vực này còn có công trình đang thi công khiến giao thông ùn ứ, kẹt xe di chuyển rất khó khăn.

