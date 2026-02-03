Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống biển sau khi ăn cưới

Đời sống 03/02/2026 16:49

Sau khi đi ăn cưới về, ông H. ra cửa sông Lạch Sung kiểm tra tàu thuyền không may rơi xuống biển tử vong.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 3/2, tin từ Đồn Biên phòng Đa Lộc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa), lực lượng chức năng của đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương tìm thấy người đàn ông mất tích khi rơi xuống biển.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 2/2, Đồn Biên phòng Đa Lộc nhận được tin báo của nhân dân về việc ông N.V.H. (SN 1969, trú thôn Hùng Thành, xã Vạn Lộc) sau khi ăn cưới, ra cửa sông Lạch Sung kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền, không may rơi xuống biển mất tích.

Tìm thấy thi thể người đàn ông rơi xuống biển sau khi ăn cưới - Ảnh 1
Lực lượng chức năng bàn giao thi thể nạn nhân - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã khẩn trương huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 21h cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể nạn nhân trôi cách thuyền của gia đình khoảng 20m.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Xe tải lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong thương tâm

Xe tải lao xuống vực trên đèo Bảo Lộc, tài xế tử vong thương tâm

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn do xe tải rơi vực đèo Bảo Lộc, đoạn thuộc xã Đạ Huoai 2, tỉnh Lâm Đồng, khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương.

Từ khóa:   tai nạn tử vong tin moi

