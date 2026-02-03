Rùng mình cảnh tượng xe bồn chở nhiên liệu bất ngờ phát nổ kinh hoàng tại trạm xăng khiến một người bỏng nặng

Vụ việc xảy ra vào ngày 24/1, tại Zhanaauyl, Pavlodar, Kazakhstan. Trong clip, 2 công nhân được nhìn thấy đang đứng cạnh xe bồn, một người đứng trên nóc xe, trong khi người còn lại đi xung quanh. Vài giây sau, một vụ nổ bất ngờ xảy ra khiến 1 người tử vong.

1 giờ 32 phút trước Hoàng Ngân | Theo Phụ nữ sức khỏe

