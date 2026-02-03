Phát hiện bé trai 4 tuổi tử vong tại nhà, người mẹ bị bắt vì nghi ngờ có liên quan

Khoảng 3h30 chiều ngày 27/1, cảnh sát nhận được cuộc gọi đến một ngôi nhà trên đường Tanglewood Drive Northeast ở St. Petersburg, nơi bé Finley Cullom 4 tuổi được phát hiện đã chết ngạt. Một cô gái 16 tuổi đã liên lạc với cảnh sát sau khi phát hiện thi thể em trai mình.

