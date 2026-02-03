Đúng 12h30 ngày mai, thứ Tư 4/2/2026, thuận nước xuôi dòng, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu diễn ra không được hanh thông, thuận lợi. Người tuổi này làm lãnh đạo không nên áp đặt điều gì lên cấp dưới của mình. Đồng thời, bản mệnh không nên soi mói sai lầm của người khác vì nó chỉ khiến người khác xem thường bạn mà thôi. 

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên suôn sẻ. Các cặp đôi luôn biết lắng nghe và cảm thông, đặc biệt là hai người luôn tôn trọng tới cảm xúc của người kia. Riêng người độc thân cần cởi mở hơn mới mong tìm được ý trung nhân.

Tuổi Mùi

Trong ngày hôm nay, vận trình sự nghiệp của người tuổi Mùi sẽ diễn ra thuận buồm xuôi gió. Nhờ tài ăn nói khéo léo và tinh tế nên cung hoàng đạo này luôn được tất cả mọi người tin tưởng. Nhờ đó mà công việc cũng được vận hành suôn sẻ và nhanh chóng. Bạn còn biết cách quản lý tiền bạc nên gặp nhiều cơ hội tốt để mở rộng túi tiền hơn nữa. Tuy nhiên, bạn cần xem xét thật kỹ trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Các cặp đôi ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn, dù thời gian dành cho nhau chưa thực sự nhiều. Người độc thân mải mê làm việc nên không để ý tới chuyện yêu đương.

Tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi trong ngày hôm nay sẽ diễn ra dễ dàng về mọi mặt. Chính Quan xuất hiện đã giúp người tuổi này có được sự tin tưởng, tín nhiệm từ cấp trên. Do đó, bản mệnh có thể được lãnh đạo trọng dụng hết lòng trong thời gian sắp tới đây. 

Về vận tình duyên, tình cảm của bản mệnh sẽ ngập tràn hương sắc. Bản mệnh hy vọng rằng hai người sẽ có thật nhiều thời gian để ở bên nhau, trò chuyện với nhau để thấu hiểu về đối phương hơn. Người độc thân được rất nhiều người khác phái để ý nhờ vào tài ăn nóng khéo léo, duyên dáng của mình. 

