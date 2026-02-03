Chạy trốn khỏi cảnh sát, người đàn ông "đánh rơi" bạn gái giữa đường và cái kết

Trong lúc truy đuổi, người đàn ông này mất lái khiến bạn gái hắn ngã xuống đường. Thay vì dừng lại giúp đỡ, hắn ta tiếp tục phóng xe bỏ chạy. Cảnh sát nhanh chóng bắt kịp. Một sĩ quan đã ép người đàn ông vào gần vệ đường, trong khi người còn lại đuổi theo bắt giữ và còng tay anh ta.

