Trong 7 ngày liên tiếp (4/2-10/2), 3 con giáp tiền đổ đầy túi, vàng bạc đầy nhà, vượng phát đủ đường, Phú Quý chẳng biết để đâu cho hết

Tâm linh - Tử vi 03/02/2026 13:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tiền đổ đầy túi, vàng bạc đầy nhà, vượng phát đủ đường, Phú Quý chẳng biết để đâu cho hết trong 7 ngày liên tiếp (4/2-10/2) này nhé!

Con giáp tuổi Thân 

Trong 7 ngày liên tiếp (4/2-10/2), Tam Hợp cục xuất hiện, người tuổi Thân có thể đạt được một số thành tựu trên con đường công danh sự nghiệp của mình. Bản mệnh yêu thích công việc hiện tại, cộng thêm đầu óc linh hoạt và nhạy bén nên luôn đạt hiệu suất cao. Hơn nữa, bản mệnh biết nên làm gì và không nên làm gì để tránh phật lòng đồng nghiệp cũng như cấp trên, tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp. 

Trong 7 ngày liên tiếp (4/2-10/2), 3 con giáp tiền đổ đầy túi, vàng bạc đầy nhà, vượng phát đủ đường, Phú Quý chẳng biết để đâu cho hết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chẳng những vậy, tài lộc cũng có điểm sáng nhờ Thực Thần nâng đỡ, bản mệnh nhờ thế mà nhận được nhiều may mắn trong chuyện làm ăn kinh doanh. Con giáp này tất bật đón khách, lợi nhuận tăng lên gấp mấy lần. Người làm công ăn lương thì thu nhập ổn định, không có biến động nhưng cũng không có dấu hiệu hao hụt nào cả.

Con giáp tuổi Ngọ 

Trong 7 ngày liên tiếp (4/2-10/2), Thiên Tài báo hiệu tin vui trên phương diện tài lộc với người tuổi Ngọ. Bạn có thể bất ngờ nhận được khoản nợ khó đòi hoặc khoản lời lãi từ những mối đầu tư không có nhiều triển vọng trước đó, khiến túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn nhiều. Những người chăm chỉ làm công việc tay trái trong suốt khoảng thời gian vừa qua cũng nhận được khoản thù lao hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày. 

Trong 7 ngày liên tiếp (4/2-10/2), 3 con giáp tiền đổ đầy túi, vàng bạc đầy nhà, vượng phát đủ đường, Phú Quý chẳng biết để đâu cho hết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỏa khắc Kim, tiếc rằng chuyện tình cảm của bản mệnh lại không được như ý. Dường như bạn đang quá bận rộn nên không còn thời gian quan tâm nhiều đến người ấy. Hãy trao đổi thẳng thắn chuyện này với đối phương để không bị hiểu lầm.

Con giáp tuổi Hợi 

Trong 7 ngày liên tiếp (4/2-10/2), vận trình của tuổi Hợi kém sắc. Thời gian này, những người làm vận tải, buôn bán hoặc nắm chức vụ quan trọng nên cẩn thận. Thời điểm này cũng nên cẩn thận lời nói, bản mệnh có thể tiết lộ cả những bí mật riêng trong công việc bấy lâu nay.

Trong 7 ngày liên tiếp (4/2-10/2), 3 con giáp tiền đổ đầy túi, vàng bạc đầy nhà, vượng phát đủ đường, Phú Quý chẳng biết để đâu cho hết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh nên xem lại cách chi tiêu của bản thân, cân đối lại để tránh lặp lại tình trạng túng thiếu, nhất là dịp cuối năm. Con giáp này nên chịu khó tích góp, năng nhặt chặt bị thì sẽ được quý nhân giúp đỡ, không nên để chuyện tiền bạc khiến bản thân rơi vào cảnh éo le, con cái bị ảnh hưởng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp may mắn được ơn trên ban phước, càng làm càng giàu, hỷ sự theo chân nhiều không kể xiết

Nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp may mắn được ơn trên ban phước, càng làm càng giàu, hỷ sự theo chân nhiều không kể xiết

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn được ơn trên ban phước, càng làm càng giàu, hỷ sự theo chân nhiều không kể xiết trong nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ này nhé!

