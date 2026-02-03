Tử vi 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, 3 con giáp làm 1 hưởng 10, vận may mỉm cười, giàu có bùng nổ, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 03/02/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp làm 1 hưởng 10, vận may mỉm cười, giàu có bùng nổ, cuộc đời êm ấm nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Tử vi 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, Chính Ấn nhập cục, tuổi Ngọ có tinh thần làm việc lên cao nên luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ. Tuy nhiên, bạn vẫn nên giữ đôi chân ở dưới mặt đất, không nên lý tưởng hóa mọi việc, nếu không khi sự việc không như ý muốn, bạn sẽ dễ cảm thấy chán nản, buông xuôi. 

Tử vi 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, 3 con giáp làm 1 hưởng 10, vận may mỉm cười, giàu có bùng nổ, cuộc đời êm ấm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Với bản tính hiền hòa và vui vẻ, các quan hệ xã giao của con giáp này vẫn đang phát triển khá thuận lợi. Khi đối diện với khó khăn, tuổi Ngọ cũng không nên quá lo lắng, bởi xung quanh chắc sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi bản mệnh yêu cầu sự trợ giúp.

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi trên phương diện sự nghiệp. Nhờ mối quan hệ xã giao rộng rãi mà bạn làm việc gì cũng được ủng hộ, đối diện khó khăn có người sẵn sàng dang tay giúp sức.

Tử vi 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, 3 con giáp làm 1 hưởng 10, vận may mỉm cười, giàu có bùng nổ, cuộc đời êm ấm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Bản mệnh khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên số lượng khách hàng ngày càng đông đúc, dù vất vả nhưng đồng tiền chảy ào ào về túi.

Con giáp tuổi Tỵ 

Tử vi 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, đường công việc của tuổi Tỵ bản lĩnh, may mắn hơn người. Cuối năm nhu cầu mua sắm nhiều nên bản mệnh cũng bán được hàng nhờ duyên lành của mình. Bản mệnh được quý nhân phù trợ, đồng nghiệp giúp đỡ hết mình trong công việc nên được nghỉ ngơi.

Tử vi 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, 3 con giáp làm 1 hưởng 10, vận may mỉm cười, giàu có bùng nổ, cuộc đời êm ấm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận muôn phần thuận lợi. Bản mệnh luôn cẩn trọng trong các quyết định và việc chi tiêu tiền bạc cuối năm. Bản mệnh không thích dựa dẫm, ăn bám nên lúc nào cũng tự hào về đồng tiền tự làm ra, người chú tâm cho công việc sẽ có thưởng cuối năm khá hậu hĩnh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp may mắn được ơn trên ban phước, càng làm càng giàu, hỷ sự theo chân nhiều không kể xiết

Nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp may mắn được ơn trên ban phước, càng làm càng giàu, hỷ sự theo chân nhiều không kể xiết

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp may mắn được ơn trên ban phước, càng làm càng giàu, hỷ sự theo chân nhiều không kể xiết trong nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, 3 con giáp làm 1 hưởng 10, vận may mỉm cười, giàu có bùng nổ, cuộc đời êm ấm

Tử vi 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, 3 con giáp làm 1 hưởng 10, vận may mỉm cười, giàu có bùng nổ, cuộc đời êm ấm

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Từ nay đến ngày 16/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, may túi 3 gang mang đi đựng tiền

Từ nay đến ngày 16/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, may túi 3 gang mang đi đựng tiền

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (4/2-5/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (4/2-5/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
"Cặp bài trùng" cùng yến mạch: Ăn mãi không béo, lại nạp thêm gấp đôi dưỡng chất cho cơ thể

"Cặp bài trùng" cùng yến mạch: Ăn mãi không béo, lại nạp thêm gấp đôi dưỡng chất cho cơ thể

Làm đẹp 1 giờ 24 phút trước
Nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp may mắn được ơn trên ban phước, càng làm càng giàu, hỷ sự theo chân nhiều không kể xiết

Nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp may mắn được ơn trên ban phước, càng làm càng giàu, hỷ sự theo chân nhiều không kể xiết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (3, 4, 5 và 6/2/2026), 3 con giáp Tài Lộc bay cao, giàu to bất chấp, hạnh phúc ấm êm, thành công trải thảm hồng

Tử vi 4 ngày liên tiếp (3, 4, 5 và 6/2/2026), 3 con giáp Tài Lộc bay cao, giàu to bất chấp, hạnh phúc ấm êm, thành công trải thảm hồng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/2/2026), 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Cuối ngày hôm nay (3/2/2026), 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Huế: Va chạm với xe máy cày, 2 chị em tử vong thương tâm khi trên đường đi học về

Huế: Va chạm với xe máy cày, 2 chị em tử vong thương tâm khi trên đường đi học về

Đời sống 3 giờ 7 phút trước
Nha Trang: Phát hiện 10 tấn thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Nha Trang: Phát hiện 10 tấn thịt gà đông lạnh không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ sau ngày 3/2/2026

3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ sau ngày 3/2/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Nguyên nhân nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TP.HCM

Nguyên nhân nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TP.HCM

Tai nạn thương tâm: Máy bay chở 15 người mất liên lạc rồi rơi xuống đất, không có người sống sót

Tai nạn thương tâm: Máy bay chở 15 người mất liên lạc rồi rơi xuống đất, không có người sống sót

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ nay đến ngày 16/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, may túi 3 gang mang đi đựng tiền

Từ nay đến ngày 16/2/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban phước, gặp vận đổi đời, may túi 3 gang mang đi đựng tiền

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (4/2-5/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (4/2-5/2/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp may mắn được ơn trên ban phước, càng làm càng giàu, hỷ sự theo chân nhiều không kể xiết

Nửa cuối tháng Chạp năm Ất Tỵ, 3 con giáp may mắn được ơn trên ban phước, càng làm càng giàu, hỷ sự theo chân nhiều không kể xiết

Tử vi 4 ngày liên tiếp (3, 4, 5 và 6/2/2026), 3 con giáp Tài Lộc bay cao, giàu to bất chấp, hạnh phúc ấm êm, thành công trải thảm hồng

Tử vi 4 ngày liên tiếp (3, 4, 5 và 6/2/2026), 3 con giáp Tài Lộc bay cao, giàu to bất chấp, hạnh phúc ấm êm, thành công trải thảm hồng

Cuối ngày hôm nay (3/2/2026), 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

Cuối ngày hôm nay (3/2/2026), 3 con giáp sau 'rũ bùn đứng dậy sáng loà', sự nghiệp phát tài rực rỡ, tiền bạc không lúc nào cạn

3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ sau ngày 3/2/2026

3 con giáp tài vận lên hương, dễ đổi đời giàu có, sự nghiệp thăng hoa, vét cạn tiền của thiên hạ sau ngày 3/2/2026