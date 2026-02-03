Tử vi 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, 3 con giáp làm 1 hưởng 10, vận may mỉm cười, giàu có bùng nổ, cuộc đời êm ấm

Tử vi 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, Chính Ấn nhập cục, tuổi Ngọ có tinh thần làm việc lên cao nên luôn cảm thấy hăng hái khi bắt tay vào bất cứ nhiệm vụ. Tuy nhiên, bạn vẫn nên giữ đôi chân ở dưới mặt đất, không nên lý tưởng hóa mọi việc, nếu không khi sự việc không như ý muốn, bạn sẽ dễ cảm thấy chán nản, buông xuôi.

Với bản tính hiền hòa và vui vẻ, các quan hệ xã giao của con giáp này vẫn đang phát triển khá thuận lợi. Khi đối diện với khó khăn, tuổi Ngọ cũng không nên quá lo lắng, bởi xung quanh chắc sẽ có người sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi bản mệnh yêu cầu sự trợ giúp.

Con giáp tuổi Sửu

Tử vi 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi trên phương diện sự nghiệp. Nhờ mối quan hệ xã giao rộng rãi mà bạn làm việc gì cũng được ủng hộ, đối diện khó khăn có người sẵn sàng dang tay giúp sức.

Ảnh minh họa: Internet

Chuyện làm ăn kinh doanh cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Bản mệnh khẳng định được vị thế của mình trên thị trường nên số lượng khách hàng ngày càng đông đúc, dù vất vả nhưng đồng tiền chảy ào ào về túi.

Con giáp tuổi Tỵ

Tử vi 2 ngày thứ Tư và thứ Năm, đường công việc của tuổi Tỵ bản lĩnh, may mắn hơn người. Cuối năm nhu cầu mua sắm nhiều nên bản mệnh cũng bán được hàng nhờ duyên lành của mình. Bản mệnh được quý nhân phù trợ, đồng nghiệp giúp đỡ hết mình trong công việc nên được nghỉ ngơi.

Ảnh minh họa: Internet

Tài vận muôn phần thuận lợi. Bản mệnh luôn cẩn trọng trong các quyết định và việc chi tiêu tiền bạc cuối năm. Bản mệnh không thích dựa dẫm, ăn bám nên lúc nào cũng tự hào về đồng tiền tự làm ra, người chú tâm cho công việc sẽ có thưởng cuối năm khá hậu hĩnh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!