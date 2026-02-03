Tử vi 4 ngày liên tiếp (3, 4, 5 và 6/2/2026), 3 con giáp Tài Lộc bay cao, giàu to bất chấp, hạnh phúc ấm êm, thành công trải thảm hồng

Tử vi 4 ngày liên tiếp (3, 4, 5 và 6/2/2026), được Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Tý được dự báo sẽ gặp được quý nhân. Công việc nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối nên tiến triển vô cùng thuận lợi. Bản mệnh nhanh chóng khắc phục được những khó khăn, đồng thời đưa ra những định hướng phát triển cho tương lai.

Đường tài lộc của tuổi Tý trong ngày này cũng khá tốt. Cát khí lan tràn đảm bảo cho con giáp này không chỉ có được thu nhập ổn định từ công việc chính mà các khoản thu từ nghề tay trái cũng rất khả quan, từ đó bạn không phải lo lắng quá nhiều về chuyện cơm ăn áo mặc hàng ngày.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi 4 ngày liên tiếp (3, 4, 5 và 6/2/2026), Thiên Tài báo hiệu tin vui trên phương diện tài lộc với người tuổi Ngọ. Bạn có thể bất ngờ nhận được khoản nợ khó đòi hoặc khoản lời lãi từ những mối đầu tư không có nhiều triển vọng trước đó, khiến túi tiền trở nên rủng rỉnh hơn nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Những người chăm chỉ làm công việc tay trái trong suốt khoảng thời gian vừa qua cũng nhận được khoản thù lao hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày. Khi tài chính dư dả, bạn cũng có thể tự thưởng cho mình một món quà nào đó.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi 4 ngày liên tiếp (3, 4, 5 và 6/2/2026), công việc của tuổi Thìn vô cùng thuận lợi. Những người thi bằng lái, chuẩn bị thi công chức hoặc xin việc sẽ gặp may mắn. Công việc sắp tới sẽ có một vài trở ngại nhưng bản mệnh không cần phải quá phiền lòng, bản mệnh vẫn hoàn thành mọi việc rất tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của con giáp này cũng tốt đẹp. Bản mệnh vô cùng nhanh nhẹn và khôn khéo, biết giữ tiền và biết cách kiếm lãi từ tiền vốn. Nếu bản mệnh bị người khác hỏi mượn tiền thì sẽ từ chối khéo khiến người khác không bị phật lòng mà lại vô cùng nể.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!