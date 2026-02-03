Sau va chạm giữa xe gắn máy và xe máy cày chở keo tràm, 2 chị em ruột ở Huế tử vong thương tâm. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, sáng 3/2, UBND phường Phong Thái, TP Huế cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn làm hai học sinh tử vong thương tâm.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 20 ngày 2/2, trên tỉnh lộ 17B đoạn qua tổ dân phố Vĩnh Hương, phường Phong Thái, TP Huế đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông.

Anh Lê Văn Sinh (31 tuổi, ngụ phường Phong Thái, Huế) điều khiển xe máy cày chở keo tràm, khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe máy do chị Nguyễn Thị Nhật Lệ (28 tuổi) điều khiển.

Lúc này, chị Lệ đang chở sau hai cháu Lê Thị Phương Uyên (10 tuổi) và cháu Lê Thị Phương Chi (8 tuổi, đều là học sinh tiểu học, cùng ngụ phường Phong Thái)

Hai cháu được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo Đội 0 đồng Huế, hai nạn nhân là chị em ruột. Thời điểm xảy ra sự việc các cháu đang trên đường đi học về và chỉ còn cách nhà một đoạn ngắn.

Theo thông tin VTC News, cách đây ít ngày, tại phường Hương An, (TP Huế) cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người chết.

Theo thông tin ban đầu, lúc 1h53 ngày 1/2 ở trên tuyến Quốc lộ 1 (đường Lý Thái Tổ), thuộc phường Hương An. Nguyên nhân ban đầu có thể là do xe máy tự ngã dẫn đến vụ tai nạn giao thông.

Vào thời điểm trên, xe máy hiệu Wave biển số 75F1-964.xx do nam thiếu niên 15 tuổi, tên T. (ngụ ở đường Lịch Đợi, TP Huế) điều khiển, chở theo H.T.K. (17 tuổi, ngụ ở đường Nguyễn Huệ) và Đ.S. (19 tuổi, ngụ ở đường Bùi Thị Xuân, TP Huế), khi đi đến vị trí trên thì xảy ra tai nạn khiến T. và S. tử vong tại chỗ.

Riêng em K. bị thương nặng, đang được cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Công an phường Hương An đã có mặt để tiến hành bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng lực lượng liên quan làm rõ vụ tai nạn.

