Tại phường Hòa Lợi, vụ tai nạn giữa xe container và xe đạp điện vừa xảy ra khiến nữ công nhân tử vong trên đường đi làm về.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20h ngày 2.2 tại ngã tư Hòa Lợi, phường Hòa Lợi, TPHCM (trước đây là phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương).

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe container lưu thông trên đường NE8 hướng từ khu công nghiệp Mỹ Phước 3 ra đường ĐT 741. Khi đến ngã tư Hòa Lợi, xe container rẽ phải để vào đường ĐT 741 thì xảy ra tai nạn với xe đạp điện do người phụ nữ khoảng 35 tuổi điều khiển.

Thấy có tai nạn, người dân đến hỗ trợ nạn nhân. Tuy nhiên, khi kiểm tra thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong.

Vụ tai nạn sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, người bị tai nạn là nữ công nhân làm việc tại công ty sản xuất đồ gỗ xuất khẩu trong Khu công nghiệp Mỹ Phước 3. Khi vừa tan ca, trên đường trở về chỗ ở thì xảy ra tai nạn.

Tai nạn xảy ra ở khu vực ngã tư có lưu lượng lớn phương tiện lưu thông khiến giao thông bị ùn ứ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Đến 21h30 cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

