Ngày giờ đẹp nhất cúng Táo Quân 2026 để cả năm vạn sự hanh thông, tỷ sự như ý

Không gian sống 03/02/2026 05:00

Chọn khung giờ 'vàng' để tiễn Táo Quân không chỉ là nét đẹp tâm linh mà còn là cách gia chủ gửi gắm mong cầu về một năm mới đại cát, hanh thông và bình an.

Thời điểm tốt nhất để làm lễ cúng ông Công ông Táo năm 2026

Theo quan điểm phong thủy, các ngày tốt mọi người có thể tham khảo để cúng ông Công ông Táo ngoài chính ngày 23 tháng Chạp (10/02/2026 dương lịch) gồm:

 

+ Ngày 19 tháng Chạp (06/02/2026 dương lịch)

+ Ngày 20 tháng Chạp (07/02/2026 dương lịch)

+ Ngày 21 tháng Chạp (08/01/2026 dương lịch)

Về giờ cúng ông công ông táo đẹp 2025 trong các ngày, mọi người có thể tham khảo chọn những giờ hoàng đạo để thực hiện lễ cúng. Các khung giờ hoàng đạo phù hợp của các ngày trên để thực hiện lễ cúng ông Công ông Táo là:

+ Ngày 19 tháng Chạp: Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

+ Ngày 20 tháng Chạp: Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

+ Ngày 21 tháng Chạp: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

+ Ngày 23 tháng Chạp: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Ngày giờ đẹp nhất cúng Táo Quân 2026 để cả năm vạn sự hanh thông, tỷ sự như ý - Ảnh 1

Văn khấn Nôm truyền thống cúng ông Công ông Táo

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Tín chủ chúng con là: [Họ tên của bạn]

Ngụ tại: [Địa chỉ của bạn]

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, xiêm áo, kính dâng tôn thần, thắp nén tâm hương, thành tâm bái thỉnh.

Chúng con kính mời ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Ngài là vị thần linh cai quản bếp núc trong gia đình, giữ lửa hạnh phúc và đem lại bình an cho mọi nhà. Nay tín chủ chúng con chuẩn bị lễ vật tiễn ngài về chầu trời, kính mong ngài phù hộ độ trì cho gia đạo an khang, gia đình hòa thuận, mọi sự hanh thông.

Chúng con kính xin chư vị thần linh, tiếp tục phù hộ cho gia đình chúng con năm mới Bính Ngọ 2026 được bình an, mạnh khỏe, vạn sự tốt lành.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Ngày giờ đẹp nhất cúng Táo Quân 2026 để cả năm vạn sự hanh thông, tỷ sự như ý - Ảnh 2

 

Văn khấn cổ truyền Việt Nam cúng ông Công ông Táo

Nam mô a di đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ chúng con là: [Họ tên của bạn]

Ngụ tại: [Địa chỉ của bạn]

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà Phật! (3 lần)

Ngày giờ đẹp nhất cúng Táo Quân 2026 để cả năm vạn sự hanh thông, tỷ sự như ý - Ảnh 3

 

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Các khung giờ vàng cúng ông Công ông Táo, những kiêng kỵ cần tránh để gia chủ gặp nhiều may mắn

Các khung giờ vàng cúng ông Công ông Táo, những kiêng kỵ cần tránh để gia chủ gặp nhiều may mắn

Lễ cúng ông Công ông Táo về trời không cần phải tổ chức cầu kỳ nhưng cần phải trang trọng, các thủ tục cúng cần chuẩn bị chu đáo để tỏ lòng thành kính.

Xem thêm
Từ khóa:   lễ cúng ông công ông táo văn khấn cúng ông Táo không gian sống

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Tư 4/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 4/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Cặp vợ chồng bị phóng điện khi dựng cây nêu đón Tết: Nạn nhân có nguy cơ phải cắt cụt chi

Cặp vợ chồng bị phóng điện khi dựng cây nêu đón Tết: Nạn nhân có nguy cơ phải cắt cụt chi

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 3/2/2026, thời thế thay đổi, khổ tận cam lai, 3 con giáp nhận hồng phúc Trời ban, vạn sự bình yên, rước vàng thu bạc đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 3/2/2026, thời thế thay đổi, khổ tận cam lai, 3 con giáp nhận hồng phúc Trời ban, vạn sự bình yên, rước vàng thu bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Đúng hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp Thần Tài song hành, Thần Phật kề bên, sự nghiệp thăng hoa ngoạn mục, tiền vàng chất đầy két sắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Vừa tan làm, nữ công nhân bị xe đầu kéo tông tử vong thương tâm

Vừa tan làm, nữ công nhân bị xe đầu kéo tông tử vong thương tâm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Ngỡ ngàng công dụng của loài hoa ăn được tại Việt Nam là "kháng sinh tự nhiên" giúp bảo vệ gan và tim mạch

Ngỡ ngàng công dụng của loài hoa ăn được tại Việt Nam là "kháng sinh tự nhiên" giúp bảo vệ gan và tim mạch

Dinh dưỡng 1 giờ 34 phút trước
Nổ bình gas khi nấu ăn: Cha tử vong, con trai 7 tuổi nhập viện cấp cứu

Nổ bình gas khi nấu ăn: Cha tử vong, con trai 7 tuổi nhập viện cấp cứu

Đời sống 1 giờ 49 phút trước
Ngày giờ đẹp nhất cúng Táo Quân 2026 để cả năm vạn sự hanh thông, tỷ sự như ý

Ngày giờ đẹp nhất cúng Táo Quân 2026 để cả năm vạn sự hanh thông, tỷ sự như ý

Không gian sống 2 giờ 4 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Sau hôm nay, thứ Ba 3/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'một tay xoay chuyển càn khôn', tiền bạc ngập lối, nợ nần giải quyết triệt để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (3/2/2026), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (3/2/2026), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Chiều ngày 2/2/2026: Giá vàng tiếp tục lao dốc, mỗi lượng vàng miếng SJC mất hơn 22 triệu đồng

Nguyên nhân nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TP.HCM

Nguyên nhân nữ công nhân tử vong khi đang hát tại tiệc tất niên ở TP.HCM

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/2/2026: Tiếp tục lao dốc, vàng SJC giảm thêm 5 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tuyệt đối tránh 5 điều này khi tiễn ông Táo về trời nếu không muốn chặn đường tài lộc

Tuyệt đối tránh 5 điều này khi tiễn ông Táo về trời nếu không muốn chặn đường tài lộc

Cúng ông Công ông Táo trước ngày 23 được không? Gợi ý khung giờ "vàng" mang lại đại cát

Cúng ông Công ông Táo trước ngày 23 được không? Gợi ý khung giờ "vàng" mang lại đại cát

Vì sao người xưa kiêng xây nhà tháng Chạp?

Vì sao người xưa kiêng xây nhà tháng Chạp?

Hãng xe nào có chi phí bảo hiểm thấp nhất?

Hãng xe nào có chi phí bảo hiểm thấp nhất?

Mẫu xe nào đáng cân nhắc để mua trong năm 2026?

Mẫu xe nào đáng cân nhắc để mua trong năm 2026?

Vì sao tháng Chạp được gọi là tháng củ mật?

Vì sao tháng Chạp được gọi là tháng củ mật?