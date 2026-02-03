Ngày giờ đẹp nhất cúng Táo Quân 2026 để cả năm vạn sự hanh thông, tỷ sự như ý

Theo quan điểm phong thủy, các ngày tốt mọi người có thể tham khảo để cúng ông Công ông Táo ngoài chính ngày 23 tháng Chạp (10/02/2026 dương lịch) gồm:

Thời điểm tốt nhất để làm lễ cúng ông Công ông Táo năm 2026

+ Ngày 19 tháng Chạp (06/02/2026 dương lịch)

+ Ngày 20 tháng Chạp (07/02/2026 dương lịch)

+ Ngày 21 tháng Chạp (08/01/2026 dương lịch)

Về giờ cúng ông công ông táo đẹp 2025 trong các ngày, mọi người có thể tham khảo chọn những giờ hoàng đạo để thực hiện lễ cúng. Các khung giờ hoàng đạo phù hợp của các ngày trên để thực hiện lễ cúng ông Công ông Táo là:

+ Ngày 19 tháng Chạp: Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h).

+ Ngày 20 tháng Chạp: Sửu (1h-3h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h).

+ Ngày 21 tháng Chạp: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)

+ Ngày 23 tháng Chạp: Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h).

Văn khấn Nôm truyền thống cúng ông Công ông Táo

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Tín chủ chúng con là: [Họ tên của bạn]

Ngụ tại: [Địa chỉ của bạn]

Hôm nay là ngày 23 tháng Chạp, chúng con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, xiêm áo, kính dâng tôn thần, thắp nén tâm hương, thành tâm bái thỉnh.

Chúng con kính mời ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Ngài là vị thần linh cai quản bếp núc trong gia đình, giữ lửa hạnh phúc và đem lại bình an cho mọi nhà. Nay tín chủ chúng con chuẩn bị lễ vật tiễn ngài về chầu trời, kính mong ngài phù hộ độ trì cho gia đạo an khang, gia đình hòa thuận, mọi sự hanh thông.

Chúng con kính xin chư vị thần linh, tiếp tục phù hộ cho gia đình chúng con năm mới Bính Ngọ 2026 được bình an, mạnh khỏe, vạn sự tốt lành.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn cổ truyền Việt Nam cúng ông Công ông Táo

Nam mô a di đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Ngài đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Tín chủ chúng con là: [Họ tên của bạn]

Ngụ tại: [Địa chỉ của bạn]

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp tín chủ chúng con thành tâm sắp sửa hương hoa phẩm luật, xiêm hài áo mũ, kính dâng tôn thần. Thắp nén tâm hương tín chủ con thành tâm kính bái.

Chúng con kính mời ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân hiển linh trước án hưởng thụ lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho mọi lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con sai phạm. Xin Tôn thần ban phước lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái, già trẻ sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành. Chúng con lễ bạn tâm thành, kính lễ cầu xin, mong Tôn thần phù hộ độ trì.

Nam mô a di đà Phật! (3 lần)

Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!