Cặp vợ chồng bị phóng điện khi dựng cây nêu đón Tết: Nạn nhân có nguy cơ phải cắt cụt chi

Đời sống 03/02/2026 06:00

Cặp vợ chồng ở xã Nhân Hòa bị phóng điện khi dựng cây nêu tre vướng đường dây 35 kV, người vợ bị bỏng nặng, nguy cơ phải cắt cụt chi.

Theo thông tin từ VnExpress, ngày 2/2, thông tin từ UBND xã Nhân Hoà, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc hai vợ chồng bị phóng điện khi dựng cây nêu.

Khoảng 17h cùng ngày, bà Nguyễn Thị H. (trú thôn Thành Tiến, xã Nhân Hoà) cùng chồng dựng cây nêu bằng tre dài hơn 10m để đón Tết. Quá trình nâng cây tre lên cao, không may ngọn tre vướng vào đường dây điện 35kV khiến dòng điện phóng xuống. Hậu quả cả hai vợ chồng bị bỏng.

Phát hiện sự việc, người dân đã đưa cả hai vợ chồng đến Trung tâm Y tế Anh Sơn cấp cứu.

Cặp vợ chồng bị phóng điện khi dựng cây nêu đón Tết: Nạn nhân có nguy cơ phải cắt cụt chi - Ảnh 1
ây nêu được người dân dựng hai bên đường ở các xã miền núi Nghệ An mỗi dịp Tết Nguyên đán - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ VietNamNet, lãnh đạo Trung tâm Y tế Anh Sơn, sau sự việc, bà H. bị bỏng ở vùng ngực, vai trái và cẳng tay phải, tình trạng nguy kịch nên được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An điều trị.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh táo song có nguy cơ phải cắt cụt chi. Người chồng bị thương nhẹ, đã xuất viện.

Bàng hoàng người đàn ông bị ghe đè tử vong tại chỗ

Ngày 2/2, một lãnh đạo của UBND xã Đất Mũi (Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ người đàn ông bị ghe đè tử vong.

