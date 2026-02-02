Vừa trải qua giai đoạn nợ nần, Lý Á Bằng trở thành ông hoàng livestream bán hàng,

Sao quốc tế 02/02/2026 16:49

Theo truyền thông Trung Quốc, nam diễn viên Lý Á Bằng đã trở lại hoạt động livestream bán hàng vào ngày 30/1 sau một tuần gián đoạn.

 

Lý Á Bằng livestream liên tục suốt 6 tiếng, từ 18h50 đến 1h sáng hôm sau. Nam diễn viên không chỉ lập kỷ lục doanh thu toàn nền tảng lên tới 160 triệu NDT (khoảng 597 tỉ đồng), mà còn đưa buổi livestream bán trà Phổ Nhĩ lập kỷ lục ngành.

Theo bảng xếp hạng livestream hàng Tết trên Douyin (TikTok), phòng livestream của Lý Á Bằng vững vàng ở vị trí số 1, đưa anh trở thành “ông hoàng” thực thụ của giới livestream bán hàng.

Trong suốt buổi phát sóng, Lý Á Bằng không dùng chiêu trò hò hét, không ép đơn điên cuồng, anh liên tục khuyên các khách hàng “tiêu dùng lý trí”. Nhưng rất nhiều cư dân mạng vẫn thúc giục: “Lên link luôn đi, đừng nói nhiều quá”.

Chỉ 10 phút sau khi lên sóng đã có hơn 400.000 người xem trực tuyến. Trong 6 tiếng livestream, doanh số ở các khung giờ đều tăng; đồ uống và đồ ăn vặt ngay phần mở màn đã thu về 6,52 triệu NDT; loại trà đắt nhất giá 12.888 NDT đã bán sạch trong tích tắc; riêng danh mục trà vượt mốc doanh thu 160 triệu NDT.

Thành tích này đã trực tiếp giúp ngành trà Phổ Nhĩ giải phóng hàng tồn kho, đồng thời thu hút thành công một lượng lớn người tiêu dùng mới bắt đầu uống trà.

Vừa trải qua giai đoạn nợ nần, Lý Á Bằng trở thành ông hoàng livestream bán hàng, - Ảnh 1

Một thương nhân trong ngành trà Trung Quốc bình luận: “Tối nay Lý Á Bằng quá đỉnh, một phiên livestream bán được 160 triệu NDT, mà phần lớn là trà Phổ Nhĩ. Đây có lẽ là một kỷ lục rất khó vượt qua trong lịch sử trà Phổ Nhĩ Trung Quốc. Chỉ vài tiếng livestream, sản lượng này là điều mà rất nhiều doanh nghiệp cả năm cũng chưa chắc đạt được.

Hơn nữa, số trà mà anh Bằng bán ra phần lớn sẽ không quay vòng lại thị trường, mà đi thẳng vào tay những người mới uống trà, và những loại trà này đều sẽ được uống hết. Điều này giúp ngành trà Phổ Nhĩ giải quyết một lượng lớn tồn kho.

Ngoài ra, anh ấy còn đưa rất nhiều người mới bước vào thế giới trà, biết đến các thương hiệu này, biết đến những sản phẩm trụ cột của ngành. Tôi cho rằng đóng góp của anh Bằng đối với trà Phổ Nhĩ là vô cùng lớn”.

Sau khi kết thúc buổi livestream, tài khoản Douyin của Lý Á Bằng tăng hơn 300.000 người theo dõi, hiện đã đạt 10,439 triệu người theo dõi.

Vừa trải qua giai đoạn nợ nần, Lý Á Bằng trở thành ông hoàng livestream bán hàng, - Ảnh 2

Nam diễn viên từng công khai chia sẻ về giai đoạn khủng hoảng tài chính, kêu gọi sự cảm thông của công chúng, khiến dư luận dành nhiều chú ý cho mọi động thái tiếp theo.

 

Truyền thông cho biết, yếu tố hậu trường này đã góp phần tạo hiệu ứng dư luận cho phiên livestream. Nhiều khán giả không chỉ mua sản phẩm vì nhu cầu tiêu dùng, mà còn xem đây là cách gián tiếp ủng hộ Lý Á Bằng vượt qua giai đoạn khó khăn. Sau phiên livestream, lượng người theo dõi tài khoản Douyin của nam diễn viên tăng mạnh.

Tháng 6/2012, Lý Á Bằng cùng Vương Phi và một số đồng sáng lập khác thành lập Bệnh viện nhi Thiên sứ Yên Nhiên tại quận Triều Dương, Bắc Kinh. Đây được giới thiệu là bệnh viện nhi tư nhân phi lợi nhuận đầu tiên tại Trung Quốc chuyên điều trị sứt môi - hở hàm ếch và một số dị tật bẩm sinh khác. Vốn điều lệ ban đầu khoảng 10 triệu NDT.

Tuy nhiên, mô hình phi lợi nhuận khiến bệnh viện gặp áp lực tài chính lớn do chi phí vận hành cao, khả năng chi trả của bệnh nhân hạn chế và khó khăn tài chính cá nhân của Lý Á Bằng. Tháng 8/2025, bệnh viện bị đưa vào danh sách đối tượng thi hành án, làm dấy lên tranh luận về tính bền vững của mô hình từ thiện y tế.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Lý Á Bằng thừa nhận anh không có thu nhập ổn định trong khoảng 6 năm và phải dựa vào tiền tiết kiệm cùng khoản vay để trang trải cuộc sống. Anh từng nói đùa rằng đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc ly hôn với Vương Phi.

Bệnh viện Nhi Thiên sứ Yên Nhiên do Lý Á Bằng cùng vợ cũ Vương Phi sáng lập. Địa điểm bệnh viện hiện tại được thuê từ năm 2009 và khai trương vào năm 2012. Đến năm 2019, khi hợp đồng thuê 10 năm hết hạn, chủ nhà yêu cầu tăng tiền thuê gấp đôi.

Lý Á Bằng

