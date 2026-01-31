Theo Sina, thực chất Kim Thần không gây tai nạn khiến người khác bị thương. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết xe của nữ diễn viên đâm vào tường. Tuy nhiên, cô lại lựa chọn bỏ trốn để trợ lý chịu tội thay khiến dư luận phẫn nộ. Vì hành vi trốn tránh của Kim Thần, công chúng đặt câu hỏi liệu khi cầm lái nữ diễn viên có tỉnh táo hay không, có phải cô có hành vi vi phạm pháp luật như say rượu hoặc sử dụng chất cấm nên mới phải nhanh chóng phủi bỏ trách nhiệm.

Kim Thần gây tai nạn vào ngày 16/3/2025, tại quận Kha Kiều, TP Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang. Tuy nhiên, sự việc đến ngày 29/1 mới được công khai. Đại diện đội cảnh sát giao thông cho hay: "Cục đã thành lập tổ điều tra để làm rõ sự việc".

Sau đó, Kim Thần còn có dấu hiệu lừa đảo bảo hiểm xe, bị công ty bảo hiểm phát giác và báo cảnh sát. Chính vì vậy, danh tiếng của nữ diễn viên sụp đổ nghiêm trọng, trở thành kẻ dối trá, tham lam. Nhiều khán giả chỉ trích Kim Thần là ngôi sao kiếm hàng triệu NDT mỗi tháng nhưng tham lam món lợi nhỏ, đến khi bị báo cáo lại nhanh chóng rút đơn đòi bồi thường.

Theo Sina, lỗi của Kim Thần không lớn, nếu cô trung thực, có thể là bị phạt hành chính và rút giấy phép lái xe. Tuy nhiên, cách xử lý của Kim Thần khiến sự việc càng nghiêm trọng hơn. Cô thậm chí có thể bị truy tố hình sự vì vi phạm nhiều điều luật khác nhau.

Sau khi sự việc lộ ra, thương hiệu mỹ phẩm Clarins Pháp đã ngay lập tức hủy bỏ buổi livestream giới thiệu sản phẩm vào tối 29/1 của Kim Thần. Thương hiệu thực phẩm cũng ẩn các tư liệu quay chụp của nữ diễn viên. Theo Sina, hiện tại Kim Thần nắm trong tay 10 hợp đồng quảng cáo từ các thương hiệu khác nhau. Nếu nữ diễn viên bị tẩy chay, trở thành nghệ sĩ có vết nhơ và bị cấm xuất hiện, Kim Thần có thể bị các đối tác kiện vì làm ảnh hưởng tới danh tiếng thương hiệu.

Bên cạnh đó, Kim Thần còn 4 tác phẩm chờ phát sóng là Câu chuyện ít người biết, Dã hỏa, Lừa em yêu anh 2 và dự án sắp khởi quay Minh xuyên hữu trị hạ. Nếu Kim Thần vi phạm pháp luật và bị cấm sóng, các dự án không thể ra mắt sẽ khiến nhà đầu tư, ê-kíp sản xuất mất trắng hàng trăm triệu NDT.

Kim Thần sinh ngày 5/9/1990 tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Cô tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh, chuyên ngành múa dân gian, trước khi bước chân vào lĩnh vực giải trí. Nữ diễn viên ra mắt công chúng vào năm 2011 với bộ phim Wuxia Peacock Feather. Sau đó, cô tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Pháp sư Vô Tâm, Nữ y Minh phi truyện, Tiên kiếm kỳ hiệp 5…

Hiện tại, diễn biến vụ việc vẫn được cơ quan chức năng điều tra, trong khi dư luận tiếp tục chờ phản hồi chính thức từ phía Kim Thần.