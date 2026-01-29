Kim Thần bị tẩy chay khi bị phát hiện gây tai nạn, lừa tiền bảo hiểm

Sao quốc tế 29/01/2026 15:32

Mới đây, thông tin nữ diễn viên Kim Thần đang dính vào một vụ việc nghiêm trọng liên quan đến tai nạn giao thông và gian lận bảo hiểm. Dù phía Kim Thần vẫn hoàn toàn im lặng, song những tình tiết được lan truyền đang khiến hình ảnh của cô đứng trước nguy cơ sụp đổ.

Mới đây, vụ việc được cho là xảy ra vào giữa tháng 3/2025 tại quận Kha Kiều, thành phố Thiệu Hưng (Chiết Giang). Kim Thần bị tố là người trực tiếp cầm lái trong một vụ tai nạn giao thông. Tuy nhiên, thay vì đứng ra chịu trách nhiệm, nữ diễn viên đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó, để trợ lý ở lại nhận tội nay.

Điều đáng nói là trong biên bản xử lý tai nạn, người gây tai nạn lại mang tên trợ lý của Kim Thần. Blogger cho rằng đây chỉ là bình phong, còn người thực sự điều khiển phương tiện vào thời điểm xảy ra va chạm chính là Kim Thần. Vụ việc chỉ bắt đầu rẽ sang hướng khác khi phía công ty bảo hiểm tiến hành điều tra và phát hiện nhiều điểm bất thường.

Kim Thần bị tẩy chay khi bị phát hiện gây tai nạn, lừa tiền bảo hiểm - Ảnh 1

Nguồn tin tiết lộ, phía công ty sau khi xem lại đoạn phim giám sát của cảnh sát giao thông đã phát hiện ra rằng người lái xe thời điểm tai nạn diễn ra chính là Kim Thần. Như vậy, cô đã cố tình nói dối để trục lợi bảo hiểm. Phía công ty bảo hiểm đã trình báo vụ việc lên cơ quan cảnh sát.

Không lâu sau đó, Kim Thần được cho là đã chủ động liên hệ với bên bảo hiểm, tuyên bố sẽ tự chi trả toàn bộ thiệt hại và đề nghị rút lại đơn trình báo. Cuối cùng, vụ việc được khép lại theo hướng nội bộ. Thế nhưng giờ đây, mọi thứ bị phanh phui khiến dân tình dậy sóng. 

Thời điểm phim chiếu, diễn xuất của Kim Thần được đánh giá cao, khi cô không chỉ thể hiện nét quyến rũ, mà còn là những diễn biến nội tâm phức tạp ở nhân vật này. Nhưng giờ đây, cũng chính bởi vai diễn này mà không ít cư dân mạng mỉa mai trên phim đóng vai lừa đảo quá đạt, ai ngờ ngoài đời lừa đảo.

Kim Thần bị tẩy chay khi bị phát hiện gây tai nạn, lừa tiền bảo hiểm - Ảnh 2

Đáng chú ý, trước khi vướng nghi vấn đời tư, Kim Thần vốn đã đối mặt với làn sóng chỉ trích về nhan sắc và diễn xuất tụt dốc. Trong bộ phim tiên hiệp Phàm Nhân Tu Tiên phát sóng năm ngoái, cô bị cho là không phù hợp để vào vai nữ chính Nam Cung Uyển. Gương mặt của nữ diễn viên bị nhận xét là già và cứng, diễn xuất đơ, thiếu cảm xúc. Thậm chí, Kim Thần còn bị gọi là hố đen của bộ phim, và nguyên nhân được đồn đoán đến từ việc phẫu thuật thẩm mỹ quá đà làm ảnh hưởng biểu cảm.

Tính đến hiện tại, Kim Thần vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về loạt cáo buộc đang lan truyền. Trong bối cảnh danh tiếng vốn đã lung lay, vụ việc lần này được cho là có thể trở thành đòn chí mạng, khiến sự nghiệp của nữ diễn viên đối mặt với thử thách lớn nhất từ trước đến nay.

