'Giải mã' cơn sốt Được Ăn Cả, Ngã Về Không do Trương Nghệ Hưng và Kim Thần đóng chính: Vừa 'thắng lớn', đạt doanh thu phòng vé cực khủng

Bộ phim "Được ăn cả ngã về không" do Trương Nghệ Hưng và Kim Thần đóng chính đang là tác phẩm gây sốt rạp chiếu Trung Quốc.
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Được Ăn Cả Ngã Về Không lấy đề tài giật gân hồi hộp, xoáy sâu vào thế giới lừa đảo thông qua mạng Internet. Lấy cảm hứng từ những vụ lừa đảo có thật, Được Ăn Cả Ngã Về Không là hành trình thoát thân của kỹ sư IT Phan Sinh (Trương Nghệ Hưng) và người mẫu Anna (Kim Thần). Cả hai ban đầu bị dẫn dụ bởi một bài viết tuyển dụng hấp dẫn, có cơ hội ra nước ngoài. Thế nhưng đó lại là "cái bẫy", đứng sau là một công xưởng lừa đảo xuyên quốc gia. Từ đó, Phan Sinh và Anna phải dùng trí tuệ của mình, giả vờ trở thành "lính" của bọn lừa đảo để tìm cách cứu lấy bản thân.
Với cốt truyện cuốn hút, mới đay dự án này đã ghi nhận doanh thu lên đến 3.1 tỷ NDT (tương đương hơn 10.000 tỷ VNĐ)
Lý giải về sự thành công của dự án, nhiều cư dân mạng cho rằng phim đã có kế hoạch PR hợp lý, cuốn hút khán giả, khiến người xem tò mò muốn tìm hiểu về tác phẩm, nhân vật. Thậm chí, trước những phản ứng tích cực từ công chúng, lịch chiếu phim còn được đẩy sớm lên 3 ngày.
Bên cạnh đó, bộ phim có chủ đề đánh trúng tâm lý khán giả. Được ăn cả ngã về không có đề tài về các công ty lừa đảo xuyên biên giới, chuyên đưa những người lao động nhẹ dạ sang nước khác để bóc lột. Do đó, phim nhận được sự quan tâm của công chúng với lượt tương tác khủng trên mọi nền tảng mạng xã hội.
Hiện, Được Ăn Cả Ngã Về Không vẫn đang "băng băng" trên con đường tăng trưởng doanh thu, được dự đoán dễ dàng thu về 3,5-4 tỷ NDT và trở thành bom tấn số 1 dịp Hè này.