'Giải mã' cơn sốt Được Ăn Cả, Ngã Về Không do Trương Nghệ Hưng và Kim Thần đóng chính: Vừa 'thắng lớn', đạt doanh thu phòng vé cực khủng

Được Ăn Cả Ngã Về Không lấy đề tài giật gân hồi hộp, xoáy sâu vào thế giới lừa đảo thông qua mạng Internet. Lấy cảm hứng từ những vụ lừa đảo có thật, Được Ăn Cả Ngã Về Không là hành trình thoát thân của kỹ sư IT Phan Sinh (Trương Nghệ Hưng) và người mẫu Anna (Kim Thần). Cả hai ban đầu bị dẫn dụ bởi một bài viết tuyển dụng hấp dẫn, có cơ hội ra nước ngoài. Thế nhưng đó lại là "cái bẫy", đứng sau là một công xưởng lừa đảo xuyên quốc gia. Từ đó, Phan Sinh và Anna phải dùng trí tuệ của mình, giả vờ trở thành "lính" của bọn lừa đảo để tìm cách cứu lấy bản thân.

Với cốt truyện cuốn hút, mới đay dự án này đã ghi nhận doanh thu lên đến 3.1 tỷ NDT (tương đương hơn 10.000 tỷ VNĐ)