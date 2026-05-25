Lý Liên Kiệt lên tiếng về tin đồn lấy tim võ tăng Thiếu Lâm để thay cho mình

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông nói: “Tôi từng bị đồn qua đời rất nhiều lần trong hơn 10 năm qua. Người ta còn tổ chức cả lễ tưởng niệm trên mạng cho tôi”. Dù giữ giọng điệu bình tĩnh, Lý Liên Kiệt vẫn không giấu được sự mệt mỏi khi nhắc đến những tin đồn thất thiệt kéo dài nhiều năm, liên tục bị “tái chế” theo những cách khác nhau.

Nam diễn viên võ thuật nổi tiếng Lý Liên Kiệt, 63 tuổi, lần đầu có phản ứng thẳng thắn và nghiêm túc trước tin đồn từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, cho rằng ông “thay tim của một võ tăng trẻ tuổi để kéo dài sự sống”. Đây là một trong những câu chuyện vô căn cứ nhưng lại được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh cá nhân của nam tài tử.

Điều khiến ông buộc phải lên tiếng lần này không chỉ là sự sai lệch về bản thân, mà còn vì một người vô tội bị kéo vào câu chuyện. Nam diễn viên nhấn mạnh: “Chúng tôi là người của công chúng, nhưng một võ tăng hơn 20 tuổi hoàn toàn vô tội lại bị đưa vào tin đồn như vậy. Sự tổn thương thứ cấp đối với gia đình họ là chuyện rất nghiêm trọng”.

Theo truyền thông Trung Quốc, nguồn cơn của tin đồn bắt đầu sau khi Lý Liên Kiệt trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u lành tính ở cổ vào tháng 8.2025. Sau phẫu thuật, sức khỏe của ông cải thiện rõ rệt, đặc biệt là tình trạng cường giáp kéo dài hơn 13 năm được kiểm soát tốt hơn. Ngoại hình của nam diễn viên cũng thay đổi đáng kể: tóc được nhuộm đen, gương mặt tươi tắn và phong thái trẻ trung hơn trước.

Chính sự thay đổi tích cực này lại trở thành chất liệu cho những suy đoán vô căn cứ. Một số tài khoản mạng xã hội bắt đầu lan truyền thông tin ông đã thực hiện “phẫu thuật thay tim”. Mọi chuyện sau đó bị đẩy đi xa hơn khi xuất hiện câu chuyện gắn với một võ tăng Thiếu Lâm tên T.P, người đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông năm 2025. Từ sự trùng hợp bị thêu dệt, tin đồn cho rằng trái tim của võ tăng này được dùng để “cứu sống” Lý Liên Kiệt.

Nhiều cư dân mạng nhận định đây là sự ghép nối có chủ đích giữa các sự kiện không liên quan nhằm tạo nội dung giật gân và thu hút tương tác. Tin đồn nhanh chóng lan rộng, trở thành một trong những câu chuyện sai lệch gây tranh cãi nhất trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Trước đó, Lý Liên Kiệt từng nhiều lần phản ứng theo cách hài hước. Ông đăng video tập luyện để chứng minh sức khỏe ổn định và thậm chí từng đùa rằng: “Nếu đổi nội tạng thì sao không đổi luôn tim Huawei, gan Xiaomi hay thận Tesla?”. Tuy nhiên, lần này ông cho thấy thái độ nghiêm túc hơn hẳn.

Ông khẳng định ngắn gọn nhưng dứt khoát: “Tôi không thay tim. Tim tôi không có vấn đề gì”.

Điều đáng chú ý là sự thay đổi trong cách phản ứng của Lý Liên Kiệt. Thay vì chỉ tập trung bác bỏ tin đồn cá nhân, ông nhấn mạnh nhiều hơn đến hậu quả xã hội của việc lan truyền thông tin sai lệch, đặc biệt là ảnh hưởng đến những người không liên quan.

Phát ngôn của ông nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ công chúng, nhiều người cho rằng điều quan trọng nhất mà Lý Liên Kiệt muốn bảo vệ không chỉ là danh tiếng của bản thân, mà còn là sự tôn trọng dành cho những người vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tin đồn.