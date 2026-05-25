Lý Liên Kiệt lên tiếng về tin đồn lấy tim võ tăng Thiếu Lâm để thay cho mình

Sao quốc tế 25/05/2026 15:35

Lý Liên Kiệt lần đầu có phản ứng nghiêm túc trước tin đồn từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội về việc ông “thay tim của một võ tăng trẻ tuổi để kéo dài sự sống".

Nam diễn viên võ thuật nổi tiếng Lý Liên Kiệt, 63 tuổi, lần đầu có phản ứng thẳng thắn và nghiêm túc trước tin đồn từng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, cho rằng ông “thay tim của một võ tăng trẻ tuổi để kéo dài sự sống”. Đây là một trong những câu chuyện vô căn cứ nhưng lại được chia sẻ với tốc độ chóng mặt, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh cá nhân của nam tài tử.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới đây, ông nói: “Tôi từng bị đồn qua đời rất nhiều lần trong hơn 10 năm qua. Người ta còn tổ chức cả lễ tưởng niệm trên mạng cho tôi”. Dù giữ giọng điệu bình tĩnh, Lý Liên Kiệt vẫn không giấu được sự mệt mỏi khi nhắc đến những tin đồn thất thiệt kéo dài nhiều năm, liên tục bị “tái chế” theo những cách khác nhau.

Điều khiến ông buộc phải lên tiếng lần này không chỉ là sự sai lệch về bản thân, mà còn vì một người vô tội bị kéo vào câu chuyện. Nam diễn viên nhấn mạnh: “Chúng tôi là người của công chúng, nhưng một võ tăng hơn 20 tuổi hoàn toàn vô tội lại bị đưa vào tin đồn như vậy. Sự tổn thương thứ cấp đối với gia đình họ là chuyện rất nghiêm trọng”.

Lý Liên Kiệt lên tiếng về tin đồn lấy tim võ tăng Thiếu Lâm để thay cho mình - Ảnh 1

Theo truyền thông Trung Quốc, nguồn cơn của tin đồn bắt đầu sau khi Lý Liên Kiệt trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u lành tính ở cổ vào tháng 8.2025. Sau phẫu thuật, sức khỏe của ông cải thiện rõ rệt, đặc biệt là tình trạng cường giáp kéo dài hơn 13 năm được kiểm soát tốt hơn. Ngoại hình của nam diễn viên cũng thay đổi đáng kể: tóc được nhuộm đen, gương mặt tươi tắn và phong thái trẻ trung hơn trước.

Chính sự thay đổi tích cực này lại trở thành chất liệu cho những suy đoán vô căn cứ. Một số tài khoản mạng xã hội bắt đầu lan truyền thông tin ông đã thực hiện “phẫu thuật thay tim”. Mọi chuyện sau đó bị đẩy đi xa hơn khi xuất hiện câu chuyện gắn với một võ tăng Thiếu Lâm tên T.P, người đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông năm 2025. Từ sự trùng hợp bị thêu dệt, tin đồn cho rằng trái tim của võ tăng này được dùng để “cứu sống” Lý Liên Kiệt.

Nhiều cư dân mạng nhận định đây là sự ghép nối có chủ đích giữa các sự kiện không liên quan nhằm tạo nội dung giật gân và thu hút tương tác. Tin đồn nhanh chóng lan rộng, trở thành một trong những câu chuyện sai lệch gây tranh cãi nhất trên mạng xã hội thời gian gần đây.

Lý Liên Kiệt lên tiếng về tin đồn lấy tim võ tăng Thiếu Lâm để thay cho mình - Ảnh 2

Trước đó, Lý Liên Kiệt từng nhiều lần phản ứng theo cách hài hước. Ông đăng video tập luyện để chứng minh sức khỏe ổn định và thậm chí từng đùa rằng: “Nếu đổi nội tạng thì sao không đổi luôn tim Huawei, gan Xiaomi hay thận Tesla?”. Tuy nhiên, lần này ông cho thấy thái độ nghiêm túc hơn hẳn.

Ông khẳng định ngắn gọn nhưng dứt khoát: “Tôi không thay tim. Tim tôi không có vấn đề gì”.

Điều đáng chú ý là sự thay đổi trong cách phản ứng của Lý Liên Kiệt. Thay vì chỉ tập trung bác bỏ tin đồn cá nhân, ông nhấn mạnh nhiều hơn đến hậu quả xã hội của việc lan truyền thông tin sai lệch, đặc biệt là ảnh hưởng đến những người không liên quan.

Phát ngôn của ông nhanh chóng nhận được sự đồng cảm từ công chúng, nhiều người cho rằng điều quan trọng nhất mà Lý Liên Kiệt muốn bảo vệ không chỉ là danh tiếng của bản thân, mà còn là sự tôn trọng dành cho những người vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tin đồn.

 

Lý Liên Kiệt tiết lộ sức khỏe ở thời điểm bệnh cường giáp nặng nhất: 'Tôi thấy nhãn cầu lồi ra'

Lý Liên Kiệt tiết lộ sức khỏe ở thời điểm bệnh cường giáp nặng nhất: 'Tôi thấy nhãn cầu lồi ra'

Trò chuyện với Wall Street Journal để quảng bá cho cuốn sách mới Beyond Life and Death bản tiếng Anh, Lý Liên Kiệt đề cập tới sức khỏe, sinh hoạt hiện tại.

Xem thêm
Từ khóa:   Lý Liên Kiệt sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lý Liên Kiệt tiết lộ sức khỏe ở thời điểm bệnh cường giáp nặng nhất: 'Tôi thấy nhãn cầu lồi ra'

Lý Liên Kiệt tiết lộ sức khỏe ở thời điểm bệnh cường giáp nặng nhất: 'Tôi thấy nhãn cầu lồi ra'

Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ

Bà trùm giải trí Trần Lam lên tiếng chuyện Lý Liên Kiệt bỏ rơi vợ cũ

Hôn nhân của ngôi sao 62 tuổi Lý Liên Kiệt và người vợ hơn 2 tuổi Lợi Trí

Hôn nhân của ngôi sao 62 tuổi Lý Liên Kiệt và người vợ hơn 2 tuổi Lợi Trí

Ở tuổi 62, Lý Liên Kiệt tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi ghi hình dự án mới

Ở tuổi 62, Lý Liên Kiệt tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi ghi hình dự án mới

Lý Liên Kiệt để mặt mộc, tắt công cụ chụp ảnh, đáp tin đồn thay tim đổi máu

Lý Liên Kiệt để mặt mộc, tắt công cụ chụp ảnh, đáp tin đồn thay tim đổi máu

Lý Liên Kiệt nằm viện với vẻ ngoài hốc hác, khiến khán giả lo lắng

Lý Liên Kiệt nằm viện với vẻ ngoài hốc hác, khiến khán giả lo lắng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?