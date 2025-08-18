Lý Liên Kiệt nằm viện với vẻ ngoài hốc hác, khiến khán giả lo lắng

Sao quốc tế 18/08/2025 07:15

Lý Liên Kiệt xuất hiện trên giường bệnh với vẻ ngoài hốc hác, khiến khán giả lo lắng.

Ngày 17/8, nam diễn viên Lý Liên Kiệt khiến người hâm mộ lo lắng khi đăng tải hình ảnh nằm trên giường bệnh với gương mặt tiều tụy. Trên trang cá nhân, ông viết: “Gần đây tôi lại trải qua một thử thách vô thường nữa”, khiến khán giả không khỏi xót xa.

Bức ảnh nhanh chóng làm dấy lên làn sóng quan tâm, nhiều người lo ngại tình trạng sức khỏe của nam diễn viên đang xấu đi.

Lý Liên Kiệt nằm viện với vẻ ngoài hốc hác, khiến khán giả lo lắng - Ảnh 1

Thông tin trên nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Weibo. Ngay sau đó, một người bạn thân của Lý Liên Kiệt đã lên tiếng trấn an: “Anh Kiệt vẫn ổn, chúng tôi đã liên lạc được với anh ấy. Mọi thứ đều ổn, anh ấy ăn uống bình thường”.

Lý Liên Kiệt mắc bệnh cường giáp nhiều năm, khiến ngoại hình thay đổi rõ rệt và từng xuất hiện tin đồn ông qua đời. Nam diễn viên thừa nhận việc phải dùng thuốc lâu dài khiến cân nặng thất thường, lúc gầy yếu, lúc tăng cân nhanh, cùng những biểu hiện như mắt lồi, cổ sưng, khiến ông e ngại khi xuất hiện trước công chúng. Tuy vậy, theo nguồn tin, lần nhập viện này không nghiêm trọng và ông chỉ cần điều trị ngắn hạn.

Trước đó, Lý Liên Kiệt tiết lộ từng có biểu hiện giống tự kỷ, như sợ đám đông, né tránh giao tiếp và thu mình vào thế giới riêng. Ông cho biết việc nổi tiếng quá sớm khiến bản thân luôn bị công chúng vây quanh, xin chữ ký, chụp ảnh và soi mói từng hành động. Dù không thoải mái, ông vẫn phải tỏ ra thân thiện để tránh bị cho là thiếu lịch sự.

Lý Liên Kiệt nằm viện với vẻ ngoài hốc hác, khiến khán giả lo lắng - Ảnh 2

Bộ phim gần nhất Lý Liên Kiệt góp mặt là Phiêu Nhân: Phong khởi đại mạc (năm 2025). Đây là tác phẩm đánh dấu màn tái xuất của ông ở dòng phim võ hiệp sau 15 năm vắng bóng. Trước đó là phim Hoa Mộc Lan (năm 2010), đóng cùng Lưu Diệc Phi.

Vào tháng 4 vừa rồi, Lý Liên Kiệt gây chú ý khi xuất hiện tại Trung tâm Triển lãm Cổ vật Quốc tế Bắc Kinh (Trung Quốc). Nhiều người nhận xét tài tử thay đổi ngoại hình chóng mặt, già nua khó nhận ra.

Lý Liên Kiệt rời xa các hoạt động của làng giải trí từ khi có tin đồn ông gặp vấn đề sức khỏe. Từ năm 2020, ông không còn xuất hiện trước truyền thông. Trên trang cá nhân, ngôi sao nổi tiếng không thường xuyên cập nhật hình ảnh. 

Ngày 8/8, Lý Liên Kiệt thông báo con gái lớn của ông sắp kết hôn.

