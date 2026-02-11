'Trend' sử dụng AI chế các nội dung về Châu Tinh Trì gây tranh cãi

Sao quốc tế 11/02/2026 14:57

Những nội dung này dạy người dùng ghép hình ảnh bản thân vào các đoạn phim để 'đóng chung' với Châu Tinh Trì, hay chế lại nhiều cảnh trong các phim có nam diễn viên tham gia. Không ít video trong số đó thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận.

Mới đây, mạng xã hội Douyin những ngày qua ngập tràn hướng dẫn sử dụng AI tạo clip chế về Châu Tinh Trì, như "Hướng dẫn làm cảnh đấu súng Châu Tinh Trì bằng AI", "Tạo ảnh chụp chung với Châu Tinh Trì bằng AI chỉ với một cú nhấp", "Tutorial AI Châu Tinh Trì hỏa lực cực mạnh"…

Những nội dung này dạy người dùng ghép hình ảnh bản thân vào các đoạn phim để "đóng chung" với Châu Tinh Trì, hay chế lại nhiều cảnh trong các phim có nam diễn viên tham gia. Không ít video trong số đó thu hút hàng trăm nghìn lượt tiếp cận.

 

'Trend' sử dụng AI chế các nội dung về Châu Tinh Trì gây tranh cãi - Ảnh 1

Nhiều nhà sáng tạo nội dung còn kiếm tiền thông qua lượt xem, hay gắn quảng cáo hoặc bán các hiệu ứng trả phí (ví dụ dùng điểm tích lũy của nền tảng để đổi quyền tạo nội dung), qua đó trục lợi trái phép. "Trend" dùng AI tạo ra các nội dung chế về Châu Tinh Trì nhanh chóng gây tranh cãi trái chiều.

Mới đây, quản lý của Châu Tinh Trì là Chấn Bảo đã lên tiếng. Trên mạng xã hội, Chấn Bảo đăng ảnh chụp màn hình hàng loạt video dùng AI tạo clip chế về Châu Tinh Trì và cho rằng chúng đang xâm phạm bản quyền cũng như quyền cá nhân của diễn viên. Quản lý cũng bày tỏ bức xúc về việc nhiều nhà sáng tạo nội dung lợi dụng trend để trục lợi, trong khi nền tảng mạng xã hội quá lỏng lẻo trong khâu kiểm duyệt.

"Xin hỏi những nội dung này có phải là xâm phạm bản quyền không? Đặc biệt là hai ngày nay lan truyền rất nhiều. Nhiều người đã tranh thủ kiếm tiền, còn nền tảng nào đó thì có phải đang buông lỏng quản lý, cho phép người dùng tạo và đăng tải bừa bãi hay không?", quản lý Châu Tinh Trì bức xúc.

'Trend' sử dụng AI chế các nội dung về Châu Tinh Trì gây tranh cãi - Ảnh 2

Bài đăng của Chấn Bảo nhanh chóng thu hút chú ý. Dưới phần bình luận, nhiều người dùng bày tỏ đồng tình. Một số luồng ý kiến cho rằng phía vua hài châu Á nên có những biện pháp pháp lý cứng rắn để ngăn chặn tình trạng trên. Họ chỉ ra các clip tạo bằng AI này không chỉ xâm phạm bản quyền hay quyền cá nhân của diễn viên, mà còn gây hoang mang trên mạng xã hội, dấy lên bàn luận trái chiều.

Phim Châu Tinh Trì chỉ thu 522 triệu đồng, thành tích rất khiêm tốn ở rạp Việt

Phim Châu Tinh Trì chỉ thu 522 triệu đồng, thành tích rất khiêm tốn ở rạp Việt

Theo Box Office Vietnam, Đại thoại Tây du: Tiên lý kỳ duyên khép lại hành trình chiếu với doanh thu 522 triệu đồng - thành tích rất khiêm tốn ở rạp Việt.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Tinh Trì sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phim Châu Tinh Trì chỉ thu 522 triệu đồng, thành tích rất khiêm tốn ở rạp Việt

Phim Châu Tinh Trì chỉ thu 522 triệu đồng, thành tích rất khiêm tốn ở rạp Việt

Châu Tinh Trì và đồng nghiệp bàng hoàng khi 'Tuyệt đỉnh Kungfu' Lương Tiểu Long qua đời

Châu Tinh Trì và đồng nghiệp bàng hoàng khi 'Tuyệt đỉnh Kungfu' Lương Tiểu Long qua đời

Châu Tinh Trì trở lại phòng vé Tết Trung Quốc sau 6 năm vắng bóng

Châu Tinh Trì trở lại phòng vé Tết Trung Quốc sau 6 năm vắng bóng

'Lộc Đỉnh Ký' của Châu Tinh Trì có doanh thu thất bại ê chề

'Lộc Đỉnh Ký' của Châu Tinh Trì có doanh thu thất bại ê chề

Trương Bá Chi 'gây sốt' với video chúc sinh nhật Châu Tinh Trì

Trương Bá Chi 'gây sốt' với video chúc sinh nhật Châu Tinh Trì

Màn hội ngộ của Lưu Gia Linh và Châu Tinh Trì khiến dân tình bàn tán vì 'điểm lạ' này

Màn hội ngộ của Lưu Gia Linh và Châu Tinh Trì khiến dân tình bàn tán vì 'điểm lạ' này

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, vận đen qua đi, vận may ùa về, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, vận đen qua đi, vận may ùa về, 3 con giáp sau 'ngã vào hố vàng', sự nghiệp hanh thông, tiền tài không ngớt

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
'Công chúa Huawei' Diêu An Na lần đầu đóng phim cổ trang 'Đường cung kỳ án'

'Công chúa Huawei' Diêu An Na lần đầu đóng phim cổ trang 'Đường cung kỳ án'

Sao quốc tế 12 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Phạm Băng Băng đón nhận thất bại ê chề ngay đầu năm 2026

Phạm Băng Băng đón nhận thất bại ê chề ngay đầu năm 2026

Sao quốc tế 1 giờ 14 phút trước
NÓNG: Danh tính 'bà trùm' đường dây làm giả 'thuốc đông y cổ truyền' từ bột ngô, thuốc tây

NÓNG: Danh tính 'bà trùm' đường dây làm giả 'thuốc đông y cổ truyền' từ bột ngô, thuốc tây

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Ăn cá mú đỏ, 4 người cùng nhà ở bị ngộ độc nặng: Các nạn nhân nôn ói, tụt huyết áp và nhịp tim chậm

Ăn cá mú đỏ, 4 người cùng nhà ở bị ngộ độc nặng: Các nạn nhân nôn ói, tụt huyết áp và nhịp tim chậm

Sức khỏe 1 giờ 25 phút trước
Nửa cuối tháng 2/2026, 3 con giáp tiền của gấp bội, phất lên thành Rồng, làm đại gia bạc tỷ, sống trong giàu sang Phú Quý

Nửa cuối tháng 2/2026, 3 con giáp tiền của gấp bội, phất lên thành Rồng, làm đại gia bạc tỷ, sống trong giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
'Trend' sử dụng AI chế các nội dung về Châu Tinh Trì gây tranh cãi

'Trend' sử dụng AI chế các nội dung về Châu Tinh Trì gây tranh cãi

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La

Thông tin MỚI vụ học sinh lớp 1 bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La

Đời sống 1 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 11/2/2026: Đảo chiều sụt giảm mạnh, vàng trong nước diễn biến bất ngờ

Vụ học sinh bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La: Cô giáo là người khóa cửa?

Vụ học sinh bị nhốt trong lớp đến đêm ở Sơn La: Cô giáo là người khóa cửa?

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Công chúa Huawei' Diêu An Na lần đầu đóng phim cổ trang 'Đường cung kỳ án'

'Công chúa Huawei' Diêu An Na lần đầu đóng phim cổ trang 'Đường cung kỳ án'

Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Bạch Lộc tiết lộ 'điều kiện vàng' khi gia hạn hợp đồng với Vu Chính

Phạm Băng Băng đón nhận thất bại ê chề ngay đầu năm 2026

Phạm Băng Băng đón nhận thất bại ê chề ngay đầu năm 2026

Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ

Cổ Thiên Lạc tiết lộ bản thân bị suy giảm trí nhớ

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi tái hiện hình ảnh ngày bé của mình

Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi tái hiện hình ảnh ngày bé của mình

Triệu Lệ Dĩnh được vinh danh quốc tế, khẳng định đẳng cấp toàn cầu

Triệu Lệ Dĩnh được vinh danh quốc tế, khẳng định đẳng cấp toàn cầu