Danh tính nam thanh niên bị chém tử vong tại quán bi-a

Đời sống 11/02/2026 05:30

Trong quá trình xảy ra xô xát trong quán bi-a, Đạt vung kiếm chém trúng vào vùng nách trái của anh T.H.L khiến nam thanh niên bị thương và được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, tối 9/2, trên địa bàn xã Kiến Xương (tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến một thanh niên tử vong tại quán bi-a. Liên quan đến sự việc trên, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát đi thông tin ban đầu.

Do có mâu thuẫn từ trước, vào khoảng 20h30 cùng ngày, Trần Quang Minh (SN 2008, trú thôn Thái Hòa, xã Bình Định) điều khiển xe máy máy chở Lại Tiến Đạt (SN 2008, trú thôn Hưng Tiến, xã Kiến Xương, cùng tỉnh Hưng Yên) mang theo 1 thanh đao và 1 thanh kiếm đến quán bi-a ở đường Trần Nhân Tông (xã Kiến Xương) tìm đánh nhóm 3 thanh niên khác.

Tại đây, 2 nhóm thanh niên xảy ra xô xát, lúc này Đạt vung kiếm chém trúng vào vùng nách trái của anh T.H.L (SN 2006, trú thôn Nguyên Kinh 1, xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên) khiến nam thanh niên bị thương và được đưa đi cấp cứu, sau đó tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương.

Danh tính nam thanh niên bị chém tử vong tại quán bi-a - Ảnh 1
Vụ xô xát khiến nam thanh niên bị chém tử vong - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Thủ trưởng cơ quan CSĐT trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Kiến Xương, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 8 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung điều tra làm rõ.

Căn cứ vào các tài liệu điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Quang Minh và Lại Tiến Đạt về hành vi "Giết người".

Hiện, vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

 

Tá hỏa cháy đường dây điện trong khu dân cư sau tiếng nổ lớn

Tá hỏa cháy đường dây điện trong khu dân cư sau tiếng nổ lớn

Sau tiếng nổ lớn, đường dây điện trong khu dân cư tại phường B’Lao bốc cháy dữ dội, rất may lực lượng chức năng kịp thời khống chế, dập tắt.

Xem thêm
Từ khóa:   chém người tử vong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/2/2026, 3 con giáp mở ra hội làm giàu, gánh bạc tỷ về nhà, một bước lên ngang hàng đại gia, tiền tiêu thả ga

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/2/2026, 3 con giáp mở ra hội làm giàu, gánh bạc tỷ về nhà, một bước lên ngang hàng đại gia, tiền tiêu thả ga

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', tài lộc lũ lượt ùa về nhà, hưởng trọn giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài gõ cửa liên hồi, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi nước đại', tài lộc lũ lượt ùa về nhà, hưởng trọn giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Tử vi thứ Năm 12/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Năm 12/2/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/2/2026, 3 con giáp thả ga hưởng Lộc, làm ăn gặp thời thế, phất lên làm giàu chỉ trong tầm tay, tương lai rực sáng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 11/2/2026, 3 con giáp thả ga hưởng Lộc, làm ăn gặp thời thế, phất lên làm giàu chỉ trong tầm tay, tương lai rực sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Đúng hôm nay, thứ Tư 11/2/2026, 3 con giáp đón nhận phúc lộc 'sâu hơn biển', đổi mệnh giàu sang hanh thông, vừa giỏi kiếm vừa giỏi giữ tiền hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Danh tính nam thanh niên bị chém tử vong tại quán bi-a

Danh tính nam thanh niên bị chém tử vong tại quán bi-a

Đời sống 2 giờ 26 phút trước
Mỡ máu cao vẫn hưởng trọn vị Tết: Danh sách những món ăn "vàng" cho sức khỏe

Mỡ máu cao vẫn hưởng trọn vị Tết: Danh sách những món ăn "vàng" cho sức khỏe

Sống khỏe 2 giờ 26 phút trước
Con dâu phát hiện bố mẹ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng

Con dâu phát hiện bố mẹ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng

Đời sống 2 giờ 41 phút trước
5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

5 công thức detox buổi sáng: "Cứu cánh" cho vóc dáng, đón Tết rạng rỡ chỉ sau 5 ngày

Giảm cân 2 giờ 56 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 11/2/2026, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Tư 11/2/2026, Thần Tài hộ mệnh, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận trình như 'hứng được vàng, bắt được bạc', sự nghiệp vụt sáng khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Kết thúc lễ cúng ông Công ông Táo: Thực hiện ngay 4 điều này để vận may không bị thất thoát

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Phanh gấp khiến xe máy trượt bánh, hất người lái ngã xuống đường và bị chiếc xe tải cán tử vong

Phanh gấp khiến xe máy trượt bánh, hất người lái ngã xuống đường và bị chiếc xe tải cán tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Con dâu phát hiện bố mẹ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng

Con dâu phát hiện bố mẹ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng

Tá hỏa cháy đường dây điện trong khu dân cư sau tiếng nổ lớn

Tá hỏa cháy đường dây điện trong khu dân cư sau tiếng nổ lớn

Công an vào cuộc vụ nhóm người đi xe Bently đuổi đánh tài xế ô tô 7 chỗ

Công an vào cuộc vụ nhóm người đi xe Bently đuổi đánh tài xế ô tô 7 chỗ

NÓNG: Xử phạt hai công ty vì bán thuốc độc, nhập khẩu thuốc cổ truyền sai quy định

NÓNG: Xử phạt hai công ty vì bán thuốc độc, nhập khẩu thuốc cổ truyền sai quy định

Bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ

Bàng hoàng phát hiện người đàn ông tử vong trong nhà nghỉ

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm

Danh tính 3 đối tượng đánh nam sinh lớp 9 tử vong thương tâm