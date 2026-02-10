Phanh gấp khiến xe máy trượt bánh, hất người lái ngã xuống đường và bị chiếc xe tải cán tử vong

Một người đi xe máy đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông thương tâm trên đường cao tốc Varanasi–Shaktinagar thuộc huyện Mirzapur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vào ngày 9/2. Vụ việc xảy ra gần làng Gauradi thuộc khu vực đồn cảnh sát Adalhat và đã được camera giám sát ghi lại.
Video 1 giờ 24 phút trước

Thúy Quỳnh | Theo Phụ nữ sức khỏe

