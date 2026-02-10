Vận đỏ như son sau ngày 10/2/2026, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 10/02/2026 10:30

3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra tương đối khả quan và thuận lợi. Tam Hợp trợ mệnh giúp người tuổi này trở nên quyết đoán hơn khi đứng trước các lựa chọn. Mặc dù bị người ngoài nói ngả nói nghiêng, nhưng với quyết tâm cao độ thì bản mệnh không để điều gì cản trở mình.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ phát triển tốt đẹp. Mộc sinh Hỏa giúp mối quan hệ giữa hai vợ chồng phát triển tốt đẹp hơn bao giờ hết. Các cặp đôi luôn dành cho nhau sự tôn trọng đặc biệt, tình cảm nhờ vậy cũng thêm gắn kết hơn.

Vận đỏ như son sau ngày 10/2/2026, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra thuận lợi đủ đường. Bạn cũng dễ dàng gặt hái được thành công trong công việc nhờ trí thông minh và sự nâng đỡ của Cát Tinh. Để có được điều này, bản mệnh đã trải qua không ít khó khăn trước đó. Tài lộc của con giáp này được nâng cao, cải thiện nhờ biết cách khai thác những điểm mạnh trong công việc chính và việc phụ nên đã thu về túi một khoảng kha khá cho mình. 

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ trở nên tươi đẹp. Người đã kết hôn luôn xem gia đình là chỗ dựa tinh thần vững chắc. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần phải cho đi chớ đừng chỉ nhận tình cảm cho riêng mình.

Vận đỏ như son sau ngày 10/2/2026, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ đón nhận cơ hội thăng tiến và vận may trong việc hợp tác làm ăn. Dường như, bạn không cần bỏ sức quá nhiều sức lực mà vẫn dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bạn cũng mang trong mình sự lạc quan và vui vẻ nên điềm lành về sự thịnh vượng vô cùng rõ ràng trong tương lai.

Chuyện tình cảm cũng sẽ khởi sắc và thay đổi tích cực. Người độc thân dự báo sự nhận được sự quan tâm từ một vài đối tượng khác giới hôm nay. Tuy nhiên, hãy dành thêm thời gian để tiếp xúc và tìm hiểu về đối phương chứ không nên vội tin tưởng họ.

Vận đỏ như son sau ngày 10/2/2026, 3 con giáp 'ngửa tay hứng mưa tiền, mưa bạc', sự nghiệp thăng tiến, liên tục mua nhà tậu xe sống sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

