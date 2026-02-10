Giá vàng hôm nay, ngày 10/2/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng nhẫn tiến sát 181 triệu đồng/lượng

Đời sống 10/02/2026 09:20

Hôm nay, ngày 10/2/2026, giá vàng trong nước tăng cùng chiều với thế giới. Trong khi đó, vàng nhẫn tăng bám sát giá vàng miếng SJC.

Theo báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng SJC mỗi lượng 600.000 đồng, mua vào lên 178 triệu đồng, bán ra 181 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá mua vàng miếng 300.000 đồng, lên 177,5 triệu đồng, chiều bán ra tăng 600.000 đồng, lên 181 triệu đồng. Công ty Mi Hồng tăng giá mua vàng miếng 100.000 đồng, lên 178 triệu đồng, bán ra đứng yên 180,4 triệu đồng. Chênh lệch giá mua và bán vàng miếng SJC ở mức 3 - 3,5 triệu đồng/lượng, đây là rủi ro lớn đối với người mua vàng hiện nay khi nhận ngay mức lỗ này.

Giá vàng nhẫn cũng tăng 700.000 đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào lên 177,5 triệu đồng, bán ra 180,5 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 177,5 triệu đồng, bán ra 180,6 triệu đồng… Vàng nhẫn có mức giá bám sát vàng miếng SJC. Giá vàng nhẫn và miếng SJC cao hơn thế giới 22 - 22,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 10/2/2026: Tiếp tục tăng mạnh, vàng nhẫn tiến sát 181 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng nhẫn tiến sát vàng miếng SJC. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, khoảng 6 giờ ngày 10/2 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.024 USD/ounce, tăng mạnh 44 USD so với mức thấp nhất trong phiên đêm qua là 4.980 USD/ounce.

Đà tăng của giá vàng hôm nay được hỗ trợ bởi nhu cầu trú ẩn vốn an toàn gia tăng, trong bối cảnh các yếu tố toàn cầu vẫn tồn tại những rủi ro tiềm ẩn. Sự suy yếu của chỉ số đô la Mỹ và đà tăng của giá dầu thô tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho giá vàng đi lên.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhận định các biến động mạnh gần đây trên thị trường vàng phần lớn xuất phát từ hoạt động giao dịch tại Trung Quốc.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Sunday Morning Futures của Fox News, ông Bessent cho biết: "Vấn đề giá vàng đã trở nên hỗn loạn ở Trung Quốc. Họ đang phải thắt chặt các yêu cầu ký quỹ. Vì vậy, vàng dường như là một sự bùng nổ đầu cơ điển hình".

Phát biểu này có thể nhằm giải thích về đợt vàng tăng giá kỷ lục trước đó – được thúc đẩy bởi mua đầu cơ, bất ổn địa chính trị và lo ngại về chính sách tiền tệ, trước khi thị trường đảo chiều mạnh vào cuối tháng 1.

Dữ liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) cho thấy các nhà quản lý quỹ đã giảm vị thế mua ròng vàng tương lai đáng kể trong những tuần gần đây, phản ánh sự điều chỉnh sau giai đoạn biến động mạnh. Tuy nhiên, nhu cầu vàng vật chất từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc vẫn duy trì ổn định, góp phần tạo nền tảng hỗ trợ dài hạn cho giá vàng.

