Bắt sống trăn khổng lồ dài 7,2 mét, nặng gần 100kg khiến nhiều người chứng kiến sợ thoát tim

Một con trăn lưới cái khổng lồ được phát hiện ở vùng Maros thuộc Sulawesi, Indonesia vào cuối năm 2025 được cho là con rắn hoang dã dài nhất từng được đo đạc chính thức, với bằng chứng mà GWR thu được xác nhận chiều dài 7,22 m từ đầu đến chóp đuôi vào ngày 18/1.

