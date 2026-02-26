Siêu xe Ferrari trị giá 11,5 tỷ đồng mất kiểm soát đâm trúng nhiều phương tiện trên phố và cái kết

Nhiều người bị thương sau khi chiếc Ferrari California T do một doanh nhân điều khiển chạy quá tốc độ, mất kiểm soát và đâm vào nhiều phương tiện khác tại khu vực Jubilee Hills của Hyderabad, Ấn Độ, vào ngày 22/2.

