Vừa bước qua tháng 3 dương lịch, 3 con giáp Phúc lớn mệnh dày, tiền tài viên mãn, giàu càng thêm giàu, công danh rộng mở

Tâm linh - Tử vi 26/02/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phúc lớn mệnh dày, tiền tài viên mãn, giàu càng thêm giàu, công danh rộng mở khi vừa bước qua tháng 3 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Vừa bước qua tháng 3 dương lịch, Thiên ấn mở bát ngày mới, Ngọ có lộc trong những lần bất ngờ, tốt cho những ai làm công việc khó nhọc, không được nghỉ Tết, trời không phụ lòng người biết cố gắng, cứ chịu khó sẽ chạm tới thành công to. 

Ngọ cũng rất ổn trong chuyện tiền bạc ngày mới này. Con giáp tiết kiệm, biết cân đo đong đếm như bạn có thể quàn lý tiền cho gia đình cực tốt, tay hòm chìa khoá đáng tin cậy của bạn đời.

 

Đường tình cảm gặp ngũ hành Thuỷ Hoả bất dung khuyên Ngọ hãy cẩn thận với những lời mình nói ra trong lúc nóng giận, bạn vô tình làm tổn thương những người thương bạn mà không hề hay biết.

Con giáp tuổi Dần 

Vừa bước qua tháng 3 dương lịch, Thủy sinh Mộc đem tới những dấu hiệu tốt lành trên con đường tình duyên của người tuổi Dần. Người độc thân dễ nhận được sự quan tâm, chăm sóc của người khác giới trong ngày hôm nay.

Với người đã lập gia đình, bạn nhận được sự đồng tình, ủng hộ của người ấy trong nhiều quyết định trong cuộc sống. Nhờ có sự cổ vũ của đối phương, bạn cảm thấy quyết tâm, tự tin hơn và sẵn sàng đối diện với các thách thức.

Thiên Quan cản trở, tiếc rằng trong ngày hôm nay, bạn dễ gặp mâu thuẫn với người có chức có quyền. Khi ý kiến của bạn và lãnh đạo bất đồng, bạn cần bình tĩnh trình bày quan điểm, chớ nên nóng nảy, nghiêm trọng hóa vấn đề.

Con giáp tuổi Thìn 

Vừa bước qua tháng 3 dương lịch, Chính Quan trợ vận cho những bạn tuổi Thìn có kỳ thi trong ngày này, điểm số của các bạn cực kỳ tốt. Ai có ý định lập thành tích cuối năm hoặc cất nhắc lên chức thì sẽ được Trời thương tạo cơ hội cho bạn hoàn thành ý nguyện của bản thân.

Tinh thần vui vẻ, thoải mái, lạc quan thì làm việc gì cũng tốt, nhất là việc kiếm tiền. Tiền bạc có thể kiếm hôm nay, nếu không kiếm được số tiền như bản thân mong muốn hãy để tới ngày mai, đừng nặng đầu vì tiền quá mà làm cho tinh thần sa sút nhé.

Hỏa Thổ tương sinh nói rằng tình duyên của con giáp này đang trên đà tiến triển. Nhân quả là có thật chính xác 100%, nhưng mà bạn ơi lòng tốt của bạn cũng cần phải đặt đúng chỗ và bạn cũng phải học để hiểu thấu bản chất tâm lý của con người. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Theo tử vi 12 con giáp, 3 tuổi sau được dự đoán liên tiếp đón tin vui, gặt hái bội thu tài lộc.

