Sau khi nhặt được chiếc ví, 2 học sinh tiểu học ở xã Ia Pa (Gia Lai) đã nhanh chóng báo thầy cô và sớm trả lại cho người đánh mất.

Theo thông tin báo Người Lao Động, sáng 26/2, Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (xã Ia Pa) đã tổ chức tuyên dương 2 học sinh có hành động đẹp, nhặt được của rơi trả lại người đánh mất. Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 25/2, tại khu vực cổng trường, em Nay Ti Mô Thê (lớp 4.4) và em Nay H’Ý (lớp 3.1) nhặt được một chiếc ví. Kiểm tra bên trong, 2 em phát hiện không có giấy tờ tùy thân mà chỉ có số tiền 9.170.000 đồng.

Em Nay Ti Mô Thê (đứng giữa) và Nay H’Ý trao trả lại số tiền nhặt được. Ảnh: Báo Người Lao Động. Ngay sau đó, hai em đã mang chiếc ví đến báo với giáo viên Tổng phụ trách Đội để nhờ nhà trường tìm người đánh rơi. Tiếp nhận thông tin, Liên đội nhà trường nhanh chóng xác minh, thông báo rộng rãi và liên hệ với địa phương. Chỉ sau thời gian ngắn, nhà trường đã xác định được chủ nhân chiếc ví là chị Rcom H’Nguyệt (buôn Thăm, xã Ia Pa) và tiến hành trao trả toàn bộ số tiền.

Nhận lại tài sản, chị H’Nguyệt xúc động cho biết đây là khoản tiền quan trọng của gia đình. Đại diện nhà trường đã biểu dương tinh thần trung thực, thật thà của hai em trước toàn trường, đồng thời xem đây là tấm gương để học sinh noi theo. Theo Ban Giám hiệu, hành động đẹp của hai học sinh góp phần đề cao tính trung thực, xây dựng môi trường học đường thân thiện, giàu yêu thương. Cũng trong ngày 26/2, trên địa bàn Đà Nẵng, một nhóm thanh niên nhờ cảnh sát tìm người đánh rơi hơn 16 triệu đồng. Cụ thể theo báo Dân Trí, khoảng 0h30 ngày 26/2, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), tổ công tác Trạm Cảnh sát giao thông Hòa Hải, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng do Trung tá Lê Huỳnh Duy làm tổ trưởng, tiếp nhận tin báo từ nhóm thanh niên về việc nhặt được số tiền hơn 16 triệu đồng. Nhóm thanh niên nhờ cảnh sát tìm người đánh rơi hơn 16 triệu đồng. Ảnh: Báo Dân Trí. Đại diện nhóm thanh niên, anh Huỳnh Nguyễn Trung Quốc (SN 2001, trú tại phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng) đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền nói trên. Tổ công tác đã lập biên bản tiếp nhận, niêm phong toàn bộ số tiền theo đúng quy định.

