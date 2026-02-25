Danh tính cô gái 24 tuổi ở Hà Nội xin phép đi chơi rồi mất liên lạc nhiều ngày

Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội xin phép bố đi chơi rồi mất liên lạc bí ẩn nhiều ngày khiến gia đình lo lắng. Công an TP.Hà Nội đã phát thông báo khẩn, mong cộng đồng chung tay tìm kiếm, để cô gái trở về gia đình an toàn.
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Theo thông tin từ báo Dân Việt, tối 25/2, trang Facebook chính thức của Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin khẩn từ gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 2002, trú thôn Phương Viên 4, xã Sơn Đồng, Hà Nội) về việc chị rời khỏi nhà từ sáng 22/2 đến nay chưa trở về, gia đình không liên lạc được.
Theo thông tin từ VietNamNet, bố của chị Hiền, ông Nguyễn Công Kiên cho biết thời gian này chị phụ việc tại nhà. Sáng hôm xảy ra sự việc, chị Hiền xin phép ông đi chơi, sau đó không thấy quay về như đã hẹn. Gia đình tìm mọi cách liên lạc nhưng không có kết quả.
Hiện gia đình rất mong nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng. Ai biết thông tin hoặc nhìn thấy chị Nguyễn Thị Thu Hiền ở đâu, xin vui lòng báo ngay cho gia đình qua số điện thoại: 0973824466.