NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng

Đời sống 25/02/2026 16:42

Cục Quản lý Dược thu hồi toàn quốc 77 mỹ phẩm của Ucanrely, gồm Pantene, Ichikami, Softymo, Tsubaki; Công ty Pharmedic bị xử phạt 70 triệu đồng vì vi phạm chất lượng.

Theo thông tin từ VietNamNet, Cục Quản lý Dược cho biết, quyết định nêu trên được ban hành trên cơ sở kết quả kiểm tra hậu mãi mỹ phẩm đối với Công ty TNHH Ucanrely, có địa chỉ tại tầng 2, số 194 đường Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội.

Theo đó, Cục Quản lý Dược quyết định thu hồi số tiếp nhận “Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm” do cơ quan này cấp đối với các mỹ phẩm do Công ty TNHH Ucanrely đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 

Theo danh mục Cục Quản lý Dược công bố, có tổng cộng 77 sản phẩm mỹ phẩm liên quan. Trong số này có nhiều sản phẩm quen thuộc, được tiêu thụ khá phổ biến trên thị trường như dầu gội Ichikami Smooth Care, sữa tắm, kem đánh răng Aquafresh Triple Protection Fresh & Minty và một số sản phẩm chăm sóc cá nhân khác.

Lý do thu hồi được Cục Quản lý Dược nêu rõ là doanh nghiệp không có “Hồ sơ thông tin sản phẩm” (Product Information File - PIF) để xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền theo đúng quy định pháp luật về quản lý mỹ phẩm.

NÓNG: Thu hồi 77 loại mỹ phẩm bao gồm nhiều dầu gội, sữa tắm, kem chống nắng nổi tiếng - Ảnh 1
Sản phẩm Shiseido Urea 10% Cream Jar bị thu hồi Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, cùng với việc thu hồi số tiếp nhận “Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm”, Cục Quản lý Dược cũng quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc đối với toàn bộ các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Ucanrely đứng tên công bố.

Việc đình chỉ và thu hồi này nhằm thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Nghị định số 124/2021/NĐ-CP.

Cục Quản lý Dược giao Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các sản phẩm vi phạm đồng thời tổ chức thu hồi, tiêu hủy theo đúng quy định.

Các Sở Y tế cũng có trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi, tiêu hủy, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành, tiếp tục kinh doanh sản phẩm vi phạm và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/1.

