Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người

Tâm linh - Tử vi 12/06/2026 16:11

3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người.

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp người tuổi Ngọ sẽ diễn ra hầu như thuận lợi về mọi mặt. Sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của Hợi đã được đền đáp bằng thành quả của chính mình. Vận trình tài lộc không lo, không nghĩ. Con giáp này có thể nâng cao nguồn thu nhập của mình từ công việc phụ. 

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ khá suôn sẻ và hạnh phúc. Gia đình luôn ủng hộ mọi quyết định của bạn trong vấn đề tình cảm, tình yêu đôi lứa. Người tuổi này còn có thêm cơ hội mở rộng quan hệ xã giao, từ đó có thể tìm thấy được đối tượng phù hợp với mình. 

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Con đường sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ diễn ra hầu như không gặp khó khăn nào. Bạn không những không gặp khó khăn mà còn có cơ hội tốt để khẳng định năng lực với cấp trên. Con giáp này tự tin quyết định đầu tư ngay từ lúc này nhờ có nguồn tích lũy khấm khá và có Chính Tài chiếu mệnh. 

Chuyện tình cảm của bản mệnh cũng sẽ có dấu hiệu tốt đẹp và khởi sắc hơn trước. Người độc thân tìm được một nửa yêu thương cho mình. Người đã lập gia đình đang cảm thấy vui vẻ khi ở bên người ấy. 

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Con đường sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ trở nên suôn sẻ, hanh thông. Tử vi dự đoán tuổi Tuất đang có Thiên Tài chiếu mệnh, do đó hãy cứ nắm lấy cơ hội tốt này để sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Con giáp này vừa có nguồn thu nhập chính, vừa có nguồn thu nhập phụ nên bản mệnh có thể an tâm chi tiêu cho những nhu cầu mua sắm cá nhân của mình. 

Hơn nữa, vận trình tình cảm có tiến triển tốt đẹp, suôn sẻ. Người tuổi này đang có khoảng thời gian hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh người mình yêu. 

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

'Đường Tăng đẹp nhất Tây du ký' xúc động nhớ lại cảnh quay kinh điển với Nữ vương Tây Lương Nữ Quốc

'Đường Tăng đẹp nhất Tây du ký' xúc động nhớ lại cảnh quay kinh điển với Nữ vương Tây Lương Nữ Quốc

Sao quốc tế 20 phút trước
Nhân tình qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi chết lặng với hành động của vợ sau đó khiến tôi sốc

Nhân tình qua đời bỏ lại đứa con mới sinh, tôi chết lặng với hành động của vợ sau đó khiến tôi sốc

Tâm sự 20 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp bước chân trái đạp trúng hố vàng, chân phải vào hố bạc, may mắn bùng nổ hơn người

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Ngày tái hôn, nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà

Ngày tái hôn, nghe tiếng khóc cùng tiếng đập cửa kia mà tôi chỉ muốn cởi váy cưới về nhà

Tâm sự Eva 50 phút trước
Trương Lăng Hách gây chú ý khi xuất hiện cùng gần 200 nhân viên an ninh

Trương Lăng Hách gây chú ý khi xuất hiện cùng gần 200 nhân viên an ninh

Sao quốc tế 57 phút trước
La Vân Hi chuyển hướng tổ chức concert sau thời gian thiếu dự án mới

La Vân Hi chuyển hướng tổ chức concert sau thời gian thiếu dự án mới

Sao quốc tế 1 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Giận vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đến khi bóc quà cưới chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc

Giận vì chồng mời 3 cô người yêu cũ dự đám cưới, đến khi bóc quà cưới chúng tôi nhìn nhau kinh ngạc

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, Thần Tài 'giải cứu' khỏi bể khổ, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vượng khí ngút trời, tiền bạc dư dả, tài lộc đủ đầy

Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, Thần Tài 'giải cứu' khỏi bể khổ, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vượng khí ngút trời, tiền bạc dư dả, tài lộc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Danh tính 'nữ quái' mang 4 tiền án, đẻ 7 con để trốn thi hành án

Danh tính 'nữ quái' mang 4 tiền án, đẻ 7 con để trốn thi hành án

Đời sống 1 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 12/6/2026, Thần Tài 'giải cứu' khỏi bể khổ, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vượng khí ngút trời, tiền bạc dư dả, tài lộc đủ đầy

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 12/6/2026, Thần Tài 'giải cứu' khỏi bể khổ, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vượng khí ngút trời, tiền bạc dư dả, tài lộc đủ đầy

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh: Vàng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng đến 5,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh: Vàng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng đến 5,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/6/2026: Bật tăng 3 triệu, vàng SJC vượt mức 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/6/2026: Bật tăng 3 triệu, vàng SJC vượt mức 140 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, rực sáng vận mệnh, tiền bạc đổ về đếm không kịp tay, tài sản tăng lên cấp số nhân

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt

Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, Thần Tài 'giải cứu' khỏi bể khổ, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vượng khí ngút trời, tiền bạc dư dả, tài lộc đủ đầy

Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/6/2026, Thần Tài 'giải cứu' khỏi bể khổ, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'cá chép hóa rồng', vượng khí ngút trời, tiền bạc dư dả, tài lộc đủ đầy

Trong nửa cuối tháng 6 dương lịch, 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, công danh chạm đỉnh, làm 1 hưởng 10, giàu có ngút ngàn

Trong nửa cuối tháng 6 dương lịch, 3 con giáp đánh bay vận xui, rước hên vào nhà, công danh chạm đỉnh, làm 1 hưởng 10, giàu có ngút ngàn

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (13/6-17/6), Thần Tài gửi lộc, 3 con giáp 'nằm im' hưởng phước, tình tiền 'bủa vây', của cải nhiều không đếm xuể

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày tới (13/6-17/6), Thần Tài gửi lộc, 3 con giáp 'nằm im' hưởng phước, tình tiền 'bủa vây', của cải nhiều không đếm xuể

Từ nay đến Tết Đoan Ngọ, 3 con giáp gặp thời đổi vận, sự nghiệp như mơ, may mắn ngập tràn, giàu có hết phần thiên hạ

Từ nay đến Tết Đoan Ngọ, 3 con giáp gặp thời đổi vận, sự nghiệp như mơ, may mắn ngập tràn, giàu có hết phần thiên hạ