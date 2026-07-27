NSND Mạnh Tưởng (tên thật: Nguyễn Đình Tưởng) đã qua đời lúc 13 giờ 15 phút ngày 26.7.2026, hưởng dương 89 tuổi.

Theo thông tin từ báo Dân trí, NSND Tuấn Hải - cháu ruột nghệ sĩ Mạnh Tưởng - cho hay, nam nghệ sĩ qua đời lúc 13h15 ngày 26/7 tại nhà riêng.

"Những năm cuối đời, ông yếu, nằm một chỗ và được con cháu hết lòng chăm sóc. Ông qua đời là mất mát không thể bù đắp của gia đình...", NSND Tuấn Hải nói.

NSND Mạnh Tưởng (tên thật là Nguyễn Đình Tưởng) sinh năm 1937 tại Hưng Yên, từng là Trưởng Đoàn Cải lương Hoa Mai (nay là Nhà hát Cải lương Hà Nội), ông là cháu nội của soạn giả Nguyễn Đình Nghị. Ông không chỉ diễn giỏi, hát hay mà còn là đạo diễn và chuyển thể cải lương xuất sắc.

Ông là một nghệ sĩ giỏi vũ đạo sân khấu, thành thạo các động tác sử dụng đao, cung, thương, kiếm, đồng thời biết chơi trống và đàn sến cải lương.

NSND Mạnh Tưởng vừa qua đời ở tuổi 89 - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Văn hóa, NSND Mạnh Tưởng được nuôi dưỡng từ nền tảng chèo nhưng thành danh với cải lương, ông tạo dựng lối ca diễn riêng: Mềm mại nhưng không ủy mị, giàu cảm xúc mà vẫn chừng mực.

Trên sân khấu, ông coi trọng kỹ thuật, song không để kỹ thuật lấn át đời sống bên trong của nhân vật. Sự kết hợp giữa vốn sân khấu dân tộc phía Bắc và tính trữ tình của cải lương đã làm nên một nghệ sĩ có khả năng đảm nhiệm nhiều dạng vai, từ kép văn, kép võ đến nhân vật chính diện, phản diện, bi kịch, hài kịch, lịch sử và hiện đại.

Suốt trong những năm chống Mỹ cứu nước, giọng ca vàng của ông đã được Đài Tiếng nói Việt Nam giới thiệu qua sóng nhiều lần, góp phần cổ vũ, động viên quân dân cả nước, chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Những bài ca quê hương: Võ Thị Thắng, Cây sáo trúc, Hoa tím chiều thu, Hạt lúa quê mình... được thính giả cả nước yêu cầu phát lại nhiều lần trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Lễ viếng NSND Mạnh Tưởng được tổ chức vào hồi 13h30 ngày 28/7 tại Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Hà Nội.

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