Hé lộ loạt ảnh hiếm của cố ca sĩ Phi Nhung bên dàn tri kỷ Hoài Linh, Mạnh Quỳnh

Mới đây, Wendy Phạm, con gái cố ca sĩ Phi Nhung đã khiến người hâm mộ không khỏi bùi ngùi khi đăng tải loạt ảnh kỷ niệm hiếm hoi của mẹ trên trang cá nhân. Những khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ của giọng hát Bông điên điển bên cạnh các đồng nghiệp thân thiết một lần nữa gợi lại cả một bầu trời ký ức trong lòng khán giả.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Phi Nhung diện chiếc áo dài truyền thống màu xám nền nã, nở nụ cười rạng rỡ thương hiệu khi đứng cạnh Hoài Linh, Trường Vũ và Mạnh Quỳnh. Sức hút của bức ảnh không chỉ nằm ở giá trị thời gian, mà còn ở sự gắn kết chân thành giữa bốn tên tuổi lớn của nghệ thuật hải ngoại. Con gái cố ca sĩ Phi Nhung khiến khán giả xúc động khi chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm hiếm hoi của mẹ trên trang cá nhân Bên cạnh bức ảnh chụp chung bốn người, Wendy còn hé lộ khoảnh khắc mẹ thân thiết khoác vai nam ca sĩ Trường Vũ, cùng những tấm hình ghi lại hình ảnh Phi Nhung cháy hết mình trên sân khấu hay giản dị trong một bức chân dung ngoài trời. Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn, khiến người hâm mộ xúc động nhớ về một thời kỳ hoạt động nghệ thuật hoàng kim và đầy cống hiến của nữ ca sĩ.

Đối với nghệ sĩ Hoài Linh, Phi Nhung là người em thân thiết suốt nhiều năm. Cả hai từng là "cặp bài trùng" nâng đỡ nhau trong nhiều chương trình ca nhạc, hài kịch và gameshow. Khi Phi Nhung rời cõi tạm vào năm 2021, nam danh hài đã không giấu nổi sự nghẹn ngào trước mất mát quá lớn này. Ảnh hiếm tiết lộ tình bạn của cố ca sĩ Phi Nhung Đặc biệt, nhắc đến Phi Nhung không thể không nhắc đến Mạnh Quỳnh – "người tình sân khấu" ăn ý nhất trong sự nghiệp của cô. Cặp song ca vàng của dòng nhạc quê hương trữ tình từng làm mưa làm gió với các tuyệt phẩm như: Căn nhà màu tím, Bài ca của nàng, Lại nhớ người yêu, Duyên nghèo... Không chỉ là tri kỷ trên thánh đường nghệ thuật, ngoài đời họ còn là những người bạn tri âm sâu sắc. Sau khi Phi Nhung qua đời, Mạnh Quỳnh vẫn đều đặn tổ chức các đêm nhạc tưởng niệm để gìn giữ lời hứa và những kỷ niệm đẹp với cô.

Loạt ảnh cũ do Wendy Phạm đăng tải không chỉ tôn vinh một chặng đường nghệ thuật rực rỡ của cố ca sĩ Phi Nhung, mà còn là minh chứng cho những tình cảm đồng nghiệp, tri kỷ bền chặt vượt qua cả dòng chảy của thời gian.

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