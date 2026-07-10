Sốc trước cảnh tượng hàng chục con cá sấu tụ tập trên sông, nhiều người tò mò tụ tập đứng xem

Vụ việc được ghi nhận gần làng Kothwada, Ấn Độ, nơi người ta phát hiện một số lượng cá sấu lớn bất thường tập trung cùng nhau trên sông trong mùa mưa. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy đàn cá sấu trải rộng khắp dòng sông, trong khi đám đông tụ tập trên một cây cầu gần đó để chứng kiến cảnh tượng hiếm có này.
Video 2 giờ 21 phút trước

Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

Cùng chuyên mục
Xem thêm

Khéo Tay

Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng Cách làm bánh cuốn tại nhà "nhanh gọn lẹ" lại ngon chẳng kém ngoài hàng

Khỏe Đẹp

5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết 5 đồ uống giúp giảm triệu chứng sốt xuất huyết

Đời Sống

Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót Kinh hoàng cảnh tượng máy bay rơi trúng ô tô đang chạy, 3 người may mắn sống sót

Hài Hước

Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra Chỉ đứng ngáp, người phụ nữ đã khiến tấm cửa kính bất ngờ vỡ tan làm nhiều người ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

Showbiz

Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu Tình huống dở khóc dở cười, thí sinh Hoa hậu Hòa Bình rơi răng giả ngay trên sân khấu