Sốc trước cảnh tượng hàng chục con cá sấu tụ tập trên sông, nhiều người tò mò tụ tập đứng xem

Vụ việc được ghi nhận gần làng Kothwada, Ấn Độ, nơi người ta phát hiện một số lượng cá sấu lớn bất thường tập trung cùng nhau trên sông trong mùa mưa. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy đàn cá sấu trải rộng khắp dòng sông, trong khi đám đông tụ tập trên một cây cầu gần đó để chứng kiến cảnh tượng hiếm có này.

Video 2 giờ 21 phút trước 2 giờ 21 phút trước Bảo Ngọc | Theo Phụ nữ sức khỏe

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/soc-truoc-canh-tuong-hang-chuc-con-ca-sau-tu-tap-tren-song-nhieu-nguoi-to-mo-tu-tap-ung-xem-763852.html