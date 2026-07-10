Trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày tới (11/7-12/7), 3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 10/07/2026 11:30

3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để.

Tuổi Dần

Công danh sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra dễ dàng, thuận lợi. Được sự giúp đỡ của Quý nhân, các kế hoạch mà người tuổi này thực hiện đều có được bước phát triển đột phá trong quá trình làm việc. Vì lương mới về nhưng có vẻ như con giáp này dần bắt đầu bất an với vận tài chính của mình. Qua đó, bạn có thể sẽ đưa ra quyết định mua nhà, chuyển công việc hoặc những quyết định khác liên quan đến phương diện tiền bạc trong thời gian tới. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ diễn ra ổn định. Người độc thân dần có suy nghĩ chín chắn và nghiêm túc hơn với chuyện kết hôn, lập gia đình. Đôi lứa yêu nhau tiến triển tốt đẹp nhờ sự vun vén tình cảm giữa đôi bên.  

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày tới (11/7-12/7), 3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, người tuổi Ngọ sẽ được Thần Tài độ mạng, cơ may kiếm tiền sẽ liên tiếp đến với con giáp. Nếu biết nắm chắc cơ hội, bản mệnh sẽ phất lên nhanh chóng, tài chính dư dả không cần lo nghĩ. Với người làm công ăn lương, tài lộc trong tuần cũng khá ổn định khi cả nguồn thu chính và phụ cùng tăng.

Bạn sẽ gặp rất nhiều thuận lợi. Những người độc thân sẽ tìm thấy nửa kia ở những trung tâm giáo dục, trong văn phòng hoặc ở ngay nơi bạn ở. Bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ gia đình trong việc yêu đương. Những người đã kết hôn nên trò chuyện với chồng, vợ mình nhiều hơn để cả hai thêm hiểu và yêu nhau hơn.

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày tới (11/7-12/7), 3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ trở nên dư dả, dồi dào. Thiên Tài nhập cục mang đến cho con giáp này nhiều vận may liên quan đến chuyện tiền bạc. Bên cạnh đó, bạn không thích bon chen hay tranh giành nên nguồn thu nhập chủ đến có được nhờ năng lực của bản thân. 

Hơn nữa, vận trình tình cảm của con giáp này cũng sẽ thay đổi tích cực. Việc Tam hội che chở giúp cho bạn có được nhiều cơ hội đón nhận hạnh phúc cho bản thân mình. Hơn thế, bạn còn dễ dàng gặp được một người trong mơ. 

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày tới (11/7-12/7), 3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

Sau ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Sau ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 25 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 26 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 57 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 10 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 53 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026