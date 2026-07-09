Sau ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 09/07/2026 18:45

3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời.

Tuổi Sửu

Mọi việc làm của người tuổi Sửu diễn ra tương đối thuận lợi và hanh thông. Con đường chinh phục đỉnh cao sự nghiệp của bạn sẽ ngày càng gần hơn nhờ có sự nâng đỡ của Cát Tinh. Hãy phát huy những thế mạnh để vận trình sự nghiệp ngày càng thăng hoa. Con giáp này có quý nhân phù trợ nên có nhiều cơ hội để gia tăng nguồn thu nhập của chính mình.

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ rực rỡ hơn bao giờ hết. Dự báo, chòm sao này sẽ có một buổi hẹn hò lãng mạn trong hôm nay để gắn kết tình cảm. Còn người độc thân vẫn đang tìm kiếm một người tâm đầu ý hợp để san sẻ những điều bình dị trong cuộc sống.

Sau ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Con đường sự nghiệp của tuổi Dần diễn ra tương đối dễ dàng. Mặc dù khối lượng công việc nhiều nhưng con giáp này luôn biết cách hoàn thành chúng đúng với thời gian quy định. Do đó, bản mệnh hãy tiếp tục chăm chỉ, nỗ lực thì con đường công danh sự nghiệp mới có thể thăng hoa.  

 

Vận trình tình cảm ngập tràn hương sắc. Người cung này luôn có một gia đình hạnh phúc, yêu thương và sẵn sàng trở thành chỗ dựa vững chắc mỗi khi yếu lòng. Bên cạnh đó, người độc thân lại rất hài lòng với cuộc sống hiện tại nên chưa có ý định tìm kiếm cho mình một mối quan hệ mới.

Sau ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu sẽ có điểm sáng và khởi sắc bất ngờ. Cơ hội kiếm tiền không phải lúc nào cũng xuất hiện trước mắt nên con giáp này cần phải nhanh trí nắm bắt nhanh chóng để gia tăng nguồn thu nhập của mình. 

Chuyện tình cảm có nhiều tín hiệu khả quan. Chỉ cần cung hoàng đạo này chịu mở lòng để đón nhận mối quan hệ mới thì sẽ có rất nhiều lời tỏ tình gửi đến bạn. Riêng người có đôi có cặp luôn biết tạo niềm vui cho nhau, chẳng hạn như các hoạt động hẹn hò, ăn uống, vui chơi,...

Sau ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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