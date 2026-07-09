Tử vi 4 ngày liên tiếp (10, 11, 12 và 13/6), 3 con giáp tiền bạc chất đống, phú quý khó ai bì, vô cùng giàu có, dễ mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 09/07/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để 3 con giáp tiền bạc chất đống, phú quý khó ai bì, vô cùng giàu có, dễ mua nhà sắm xe trong 4 ngày liên tiếp (10, 11, 12 và 13/6) này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (10, 11, 12 và 13/6), Chính Ấn nhắc nhở tuổi Dậu hãy mạnh dạn đặt ra tham vọng lớn và tiến hành những kế hoạch quan trọng. Nếu tinh ý sẽ nhận ra ngay cơ hội lớn, các bạn còn trẻ càng phải phấn đấu nhiều hơn nữa, đừng lười biếng kẻo đánh mất thời cơ thay đổi vị trí ở cơ quan. 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (10, 11, 12 và 13/6), 3 con giáp tiền bạc chất đống, phú quý khó ai bì, vô cùng giàu có, dễ mua nhà sắm xe - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tam Hội trợ lực giúp bản mệnh tự tin hơn trong chuyện tiền bạc. Nhiều người thu lợi lớn từ nghề tay trái của mình, làm ăn kinh doanh được khách cũ đem khách mới đến ủng hộ. Vì vậy để tránh những sai lầm không đáng có trong việc chi tiêu nên bạn sẽ chi tiêu dè dặt, hợp lý.

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (10, 11, 12 và 13/6), được Chính Quan trợ vận nên Sửu hoàn toàn có thể tự tin vào độ may mắn của mình trong công việc. Bạn kiếm tiền dễ hơn, dòng tiền quay về nhanh hơn, tài lộc vượng phát. Nếu có cơ hội học hỏi để tiếp thu thêm kiến thức cho con đường làm giàu thì nên mạnh dạn đăng ký, đừng sợ phí tiền, đầu tư cho kiến thức chưa bao giờ là lỗ cả. 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (10, 11, 12 và 13/6), 3 con giáp tiền bạc chất đống, phú quý khó ai bì, vô cùng giàu có, dễ mua nhà sắm xe - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tình duyên của bản mệnh cũng xán lạn nhờ ngũ hành Thổ sinh Kim. Con giáp này quen biết khá nhiều người nên khá thuận lợi trong việc mở rộng quan hệ ngoại giao giúp ích cho công việc. Người độc thân hãy mạnh dạn xin phương thức liên lạc nếu cảm nắng ai đó trong hôm nay.

Con giáp tuổi Thìn 

Tử vi 4 ngày liên tiếp (10, 11, 12 và 13/6), Chính quan soi sáng giúp người tuổi Thìn minh mẫn trong công việc, dù bận rộn vẫn có tâm hồn thanh thản. Họ sẽ làm công việc của mình một cách nghiêm túc và đều đặn, đem lại hiệu quả vượt trội, sống nghiêm túc, không quan tâm đến môi trường ồn ào, thị phi xung quanh.

Tử vi 4 ngày liên tiếp (10, 11, 12 và 13/6), 3 con giáp tiền bạc chất đống, phú quý khó ai bì, vô cùng giàu có, dễ mua nhà sắm xe - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Những người sinh năm Thìn thật may mắn trong chuyện tiền bạc. Đương số sẽ có được khoản lợi nhuận bất ngờ lớn. Những người thích mua vé số và cổ phiếu sẽ có cơ hội trúng mánh hoặc người làm kinh doanh sẽ kiếm được một khoản tiền từ khách hàng của mình đem tới.

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