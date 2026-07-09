Từ ngày 10/7 đến 27/7, 3 con giáp của cải rủng rỉnh, đổi đời chóng mặt, một bước lên mây, vàng bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 09/07/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để 3 con giáp của cải rủng rỉnh, đổi đời chóng mặt, một bước lên mây, vàng bạc đầy nhà từ ngày 10/7 đến 27/7 này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Từ ngày 10/7 đến 27/7, người tuổi Hợi khá thoải mái trong công việc, bỏ ra khá nhiều thời gian và công sức nhưng bù lại hiệu quả công việc khá tốt, ít nhất là đáp ứng được yêu cầu cấp trên đề ra. Thời gian này, nên lắng nghe ý kiến ​​và đề xuất của người khác, vì điều này sẽ mang lại may mắn cho bạn. Khi hợp tác với người khác, việc khiêm tốn lắng nghe quan điểm của họ sẽ giúp bạn và họ nhanh chóng cùng nhau giải quyết xong vấn đề.

Từ ngày 10/7 đến 27/7, 3 con giáp của cải rủng rỉnh, đổi đời chóng mặt, một bước lên mây, vàng bạc đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có Thiên tài hỗ trợ nên không phải lo về thu nhập của bản thân. Đặc biệt những người làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có thể tìm được những mối hợp tác đáng tin cậy, mang lại nhiều triển vọng cho tương lai.

Con giáp tuổi Thân 

Từ ngày 10/7 đến 27/7, tuổi Thân nhờ Thiên Ấn trợ vận nên có thể nhận được nhiều quyết định có lợi cho công việc của mình. Người kinh doanh thì có nhiều lợi thế, dễ được khách lạ để ý nhưng có vẻ nhưng cách phục vụ đôi khi còn thiếu sót nên vẫn để lỡ những cơ hội tốt. Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được người làm ăn hợp vía, tiền vào ổn định.  

Từ ngày 10/7 đến 27/7, 3 con giáp của cải rủng rỉnh, đổi đời chóng mặt, một bước lên mây, vàng bạc đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tình cảm ở mức bình ổn vì hai hành Kim tương hòa. Khi hai người càng yêu nhau, càng thấy người kia có đặc điểm giống mình, điều này rất dễ thương. Nếu một người lớn tuổi quan tâm đến bạn nhiều hơn thì chứng tỏ bạn rất có duyên và cũng xứng đáng là con giáp không toan tính, dễ mến.

Con giáp tuổi Mão 

Từ ngày 10/7 đến 27/7, Tam Hợp trợ vận, Mão là một trong số những con giáp hiếm hoi có lộc lớn trong công việc ngày này. Bạn tràn đầy nhiệt huyết, được quý nhân ủng hộ mạnh mẽ, làm ăn khấm khá, hòa thuận với mọi người xung quanh, nhận được nhiều sự giúp đỡ và có cơ hội thể hiện tài năng của mình.

Từ ngày 10/7 đến 27/7, 3 con giáp của cải rủng rỉnh, đổi đời chóng mặt, một bước lên mây, vàng bạc đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc cũng về túi liên tục do ảnh hưởng tích cực từ Thực thần chiếu cố. Mão có lộc ăn dồi dào và rất hợp với nghề buôn bán hàng ăn, rau củ quả, quán bia, quán ăn nhỏ lẻ. Đặc biệt những người bạn gặp lần đầu trong hôm nay có thể mang đến cho bạn vía kiếm tiền khá tốt, vì vậy hãy trân trọng họ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo! 

Nửa cuối tháng 7/2026, 3 con giáp hưởng trọn combo may mắn, Tình - Tiền đủ đầy, công việc ‘đơm hoa kết trái’, thu nhập tăng gấp bội

Nửa cuối tháng 7/2026, 3 con giáp hưởng trọn combo may mắn, Tình - Tiền đủ đầy, công việc ‘đơm hoa kết trái’, thu nhập tăng gấp bội

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết con giáp hưởng trọn combo may mắn, Tình - Tiền đủ đầy, công việc ‘đơm hoa kết trái’, thu nhập tăng gấp bội trong nửa cuối tháng 7/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Xã hội 27 phút trước
Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều?

Dinh dưỡng 59 phút trước
Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sao quốc tế 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Tin tức giải trí 1 giờ 54 phút trước
Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đời sống 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

3 con giáp có cơ hội bứt phá vươn lên tầm cao mới, cuộc đời sang trang, tài lộc nhiều như lá trên cây, ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ trong 2 tháng tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (18/9-19/9), Thần Tài triệu hồi vận may, 3 con giáp cải mệnh đổi đời, tiền rót đầy túi, công việc thu lời gấp bội

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Sau ngày 19/9, 3 con giáp Vượng Tài - Vượng Lộc, làm ăn phát đạt, lộc lá xum xuê, ngồi mát đếm tiền, một bước giàu sang

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Thần Tài chiêu tài lộc sau ngày 17/9/2026, 3 con giáp mở ra vận mệnh mới, nhân đôi phúc khí, may mắn ngập nhà

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

Trong 10 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, sự nghiệp hưng thịnh, cả đời hanh thông

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026

3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng sau ngày 17/9/2026