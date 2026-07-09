Từ ngày 10/7 đến 27/7, 3 con giáp của cải rủng rỉnh, đổi đời chóng mặt, một bước lên mây, vàng bạc đầy nhà

Từ ngày 10/7 đến 27/7, người tuổi Hợi khá thoải mái trong công việc, bỏ ra khá nhiều thời gian và công sức nhưng bù lại hiệu quả công việc khá tốt, ít nhất là đáp ứng được yêu cầu cấp trên đề ra. Thời gian này, nên lắng nghe ý kiến ​​và đề xuất của người khác, vì điều này sẽ mang lại may mắn cho bạn. Khi hợp tác với người khác, việc khiêm tốn lắng nghe quan điểm của họ sẽ giúp bạn và họ nhanh chóng cùng nhau giải quyết xong vấn đề.

Đường tiền bạc rủng rỉnh, con giáp này có Thiên tài hỗ trợ nên không phải lo về thu nhập của bản thân. Đặc biệt những người làm trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh có thể tìm được những mối hợp tác đáng tin cậy, mang lại nhiều triển vọng cho tương lai.

Từ ngày 10/7 đến 27/7, tuổi Thân nhờ Thiên Ấn trợ vận nên có thể nhận được nhiều quyết định có lợi cho công việc của mình. Người kinh doanh thì có nhiều lợi thế, dễ được khách lạ để ý nhưng có vẻ nhưng cách phục vụ đôi khi còn thiếu sót nên vẫn để lỡ những cơ hội tốt. Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được người làm ăn hợp vía, tiền vào ổn định.

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm ở mức bình ổn vì hai hành Kim tương hòa. Khi hai người càng yêu nhau, càng thấy người kia có đặc điểm giống mình, điều này rất dễ thương. Nếu một người lớn tuổi quan tâm đến bạn nhiều hơn thì chứng tỏ bạn rất có duyên và cũng xứng đáng là con giáp không toan tính, dễ mến.

Con giáp tuổi Mão

Từ ngày 10/7 đến 27/7, Tam Hợp trợ vận, Mão là một trong số những con giáp hiếm hoi có lộc lớn trong công việc ngày này. Bạn tràn đầy nhiệt huyết, được quý nhân ủng hộ mạnh mẽ, làm ăn khấm khá, hòa thuận với mọi người xung quanh, nhận được nhiều sự giúp đỡ và có cơ hội thể hiện tài năng của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền bạc cũng về túi liên tục do ảnh hưởng tích cực từ Thực thần chiếu cố. Mão có lộc ăn dồi dào và rất hợp với nghề buôn bán hàng ăn, rau củ quả, quán bia, quán ăn nhỏ lẻ. Đặc biệt những người bạn gặp lần đầu trong hôm nay có thể mang đến cho bạn vía kiếm tiền khá tốt, vì vậy hãy trân trọng họ.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!