Hai căn nhà liền kề của cùng một chủ bất ngờ đổ sập khi đang cải tạo

Đời sống 09/07/2026 14:08

Ngôi nhà hai tầng trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang đổ sập khi công trình liền kề đang được phá dỡ để chuẩn bị xây mới, sáng 9/7.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang cho biết sự cố xảy ra vào khoảng 10h45 ngày 9/7 trên địa bàn phường, tại hai căn nhà liền kề cùng một chủ sở hữu.

Theo lãnh đạo phường, thời điểm xảy ra sự việc, gia đình đang tiến hành tháo dỡ nhà để sửa chữa, cải tạo. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, một phần công trình bất ngờ đổ sập ngoài dự tính, kéo theo căn nhà liền kề cũng bị sập. Sự việc may mắn không gây thiệt hại về người.

“Đây là hai căn nhà của cùng một chủ. Gia đình đang tháo dỡ để sửa chữa thì xảy ra sự cố dẫn đến sập công trình”, vị lãnh đạo thông tin.

Hai căn nhà liền kề của cùng một chủ bất ngờ đổ sập khi đang cải tạo - Ảnh 1
Hiện trường nhà hai tầng đổ sập sáng 9/7 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, hai căn nhà số 171 và 173 trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang đã đổ sập. Nhiều vật liệu xây dựng, gạch đá và kết cấu công trình nằm ngổn ngang.

Khu vực xảy ra sự cố đã được lực lượng chức năng phong tỏa để bảo đảm an toàn, phục vụ công tác khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân.

Bé trai 9 tháng tuổi thoát nạn sau khi nuốt kim băng sắc nhọn

Bé trai 9 tháng tuổi thoát nạn sau khi nuốt kim băng sắc nhọn

Ngày 7/7, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa cấp cứu, xử trí y khoa thành công đối với bệnh nhi S.A. (9 tháng tuổi, quốc tịch Kazakhstan) nuốt phải một chiếc kim băng sắc nhọn đang bung mở.

Xem thêm
Từ khóa:   hai căn nhà sập tin moi sập nhà

TIN MỚI NHẤT

Quách Phú Thành U70 vẫn phong độ sau khi kết hôn với bà xã kém 22 tuổi

Quách Phú Thành U70 vẫn phong độ sau khi kết hôn với bà xã kém 22 tuổi

Sao quốc tế 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 10/7/2026, 3 con giáp may mắn sau như 'nhặt được vàng', phúc khí tràn đầy, dễ giàu sụ chỉ sau một đêm

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (11 và 12/7), 3 con giáp làm ăn tấn tới, tiền về ngập két, tiêu xài thả ga, nhanh chóng thành đại gia bạc tỷ

Trúng số độc đắc vào 2 ngày cuối tuần (11 và 12/7), 3 con giáp làm ăn tấn tới, tiền về ngập két, tiêu xài thả ga, nhanh chóng thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (10, 11, 12 và 13/6), 3 con giáp tiền bạc chất đống, phú quý khó ai bì, vô cùng giàu có, dễ mua nhà sắm xe

Tử vi 4 ngày liên tiếp (10, 11, 12 và 13/6), 3 con giáp tiền bạc chất đống, phú quý khó ai bì, vô cùng giàu có, dễ mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Danh tính nam sinh ép tim cứu người đi đường ngã bất tỉnh ở Hà Nội

Danh tính nam sinh ép tim cứu người đi đường ngã bất tỉnh ở Hà Nội

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
'Ái nữ trùm sòng bài Macau' Hà Siêu Liên gây chú ý giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt

'Ái nữ trùm sòng bài Macau' Hà Siêu Liên gây chú ý giữa tin đồn hôn nhân rạn nứt

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước
Hai căn nhà liền kề của cùng một chủ bất ngờ đổ sập khi đang cải tạo

Hai căn nhà liền kề của cùng một chủ bất ngờ đổ sập khi đang cải tạo

Đời sống 2 giờ 42 phút trước
Từ ngày 10/7 đến 27/7, 3 con giáp của cải rủng rỉnh, đổi đời chóng mặt, một bước lên mây, vàng bạc đầy nhà

Từ ngày 10/7 đến 27/7, 3 con giáp của cải rủng rỉnh, đổi đời chóng mặt, một bước lên mây, vàng bạc đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Động thái hiếm hoi của Trương Bá Chi dành cho Châu Tinh Trì

Động thái hiếm hoi của Trương Bá Chi dành cho Châu Tinh Trì

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước
Trong 2 ngày 9 và 10/7, 3 con giáp Quý Nhân kề cạnh không rời, tiền về trĩu túi, phúc lộc vô biên, giàu có không ai sánh bằng

Trong 2 ngày 9 và 10/7, 3 con giáp Quý Nhân kề cạnh không rời, tiền về trĩu túi, phúc lộc vô biên, giàu có không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Kể từ ngày mai, thứ Năm 9/7/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Năm 9/7/2026, Thần Tài phù hộ lại có quý nhân giúp sức, 3 con giáp thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Giá vàng hôm nay, ngày 9/7/2026: Vàng SJC và nhẫn lại 'rơi thẳng đứng' 1,5 triệu đồng rồi đứng yên

Giá vàng hôm nay, ngày 9/7/2026: Vàng SJC và nhẫn lại 'rơi thẳng đứng' 1,5 triệu đồng rồi đứng yên

Tử vi thứ Sáu 10/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Sáu 10/7/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nam sinh ép tim cứu người đi đường ngã bất tỉnh ở Hà Nội

Danh tính nam sinh ép tim cứu người đi đường ngã bất tỉnh ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 9/7/2026: Vàng SJC và nhẫn lại 'rơi thẳng đứng' 1,5 triệu đồng rồi đứng yên

Giá vàng hôm nay, ngày 9/7/2026: Vàng SJC và nhẫn lại 'rơi thẳng đứng' 1,5 triệu đồng rồi đứng yên

Bé trai 9 tháng tuổi thoát nạn sau khi nuốt kim băng sắc nhọn

Bé trai 9 tháng tuổi thoát nạn sau khi nuốt kim băng sắc nhọn

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết để trục lợi hơn 1 tỷ đồng bảo hiểm

Thông tin MỚI vụ người phụ nữ giả chết để trục lợi hơn 1 tỷ đồng bảo hiểm

Ô tô lao xuống vực sâu 150m, 3 nạn nhân được cứu sống trong đêm

Ô tô lao xuống vực sâu 150m, 3 nạn nhân được cứu sống trong đêm

TIN MỚI: Siêu bão Bavi gây hiệu ứng hút gió, Biển Đông gió mạnh, sóng lớn

TIN MỚI: Siêu bão Bavi gây hiệu ứng hút gió, Biển Đông gió mạnh, sóng lớn