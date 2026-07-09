Hai căn nhà liền kề của cùng một chủ bất ngờ đổ sập khi đang cải tạo

Đời sống 09/07/2026 14:08

Ngôi nhà hai tầng trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang đổ sập khi công trình liền kề đang được phá dỡ để chuẩn bị xây mới, sáng 9/7.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Chủ tịch UBND phường Bắc Giang cho biết sự cố xảy ra vào khoảng 10h45 ngày 9/7 trên địa bàn phường, tại hai căn nhà liền kề cùng một chủ sở hữu.

Theo lãnh đạo phường, thời điểm xảy ra sự việc, gia đình đang tiến hành tháo dỡ nhà để sửa chữa, cải tạo. Tuy nhiên, trong quá trình thi công, một phần công trình bất ngờ đổ sập ngoài dự tính, kéo theo căn nhà liền kề cũng bị sập. Sự việc may mắn không gây thiệt hại về người.

“Đây là hai căn nhà của cùng một chủ. Gia đình đang tháo dỡ để sửa chữa thì xảy ra sự cố dẫn đến sập công trình”, vị lãnh đạo thông tin.

Hai căn nhà liền kề của cùng một chủ bất ngờ đổ sập khi đang cải tạo - Ảnh 1
Hiện trường nhà hai tầng đổ sập sáng 9/7 - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác xử lý; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tại hiện trường, hai căn nhà số 171 và 173 trên đường Lê Lợi, phường Bắc Giang đã đổ sập. Nhiều vật liệu xây dựng, gạch đá và kết cấu công trình nằm ngổn ngang.

Khu vực xảy ra sự cố đã được lực lượng chức năng phong tỏa để bảo đảm an toàn, phục vụ công tác khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân.

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