Giá vàng hôm nay, ngày 9/7/2026: Vàng SJC và nhẫn lại 'rơi thẳng đứng' 1,5 triệu đồng rồi đứng yên

Đời sống 09/07/2026 09:11

Hôm nay, ngày 9/7/2026 giá vàng SJC và nhẫn tiếp tục đồng loạt giảm sâu so với hôm trước. Trong khi, giá vàng thế giới cũng liên tiếp lao dốc, có thời điểm về gần mốc 4.000 USD/ounce.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 9/7, giá vàng trong nước đứng yên. Cụ thể, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tiếp tục được mua vào ở mức 145,5 triệu đồng/lượng và bán ra 148,5 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với một ngày trước thì mỗi lượng vàng miếng SJC đã giảm 1,5 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn tại SJC cũng tiếp tục được mua vào 145,2 triệu đồng và bán ra 148,2 triệu đồng như cuối ngày hôm qua nhưng cũng giảm 1,5 triệu đồng sau một ngày. Công ty Phú Quý giữ nguyên chiều mua vàng nhẫn 145 triệu đồng và bán ra 148 triệu đồng; Doji cũng duy trì giá mua bán vàng nhẫn bằng vàng miếng SJC với 145,5 triệu đồng ở chiều mua và 148,5 triệu đồng ở chiều bán ra... Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn đều tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 9/7/2026: Vàng SJC và nhẫn lại 'rơi thẳng đứng' 1,5 triệu đồng rồi đứng yên - Ảnh 1
Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Dân Việt, giá vàng thế giới giao ngay trên thị trường châu Á lúc 6 giờ 30 hôm nay ngày 9/7 (giờ Việt Nam) giao dịch ở quanh ngưỡng 4.075 USD/ounce, giảm mạnh 26 USD/ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Đáng chú ý, có thời điểm giá vàng tụt sâu xuống mức 4.030 USD/ounce.

Theo Kitco News, mặc dù giá vàng đang giữ vững mức hỗ trợ trên 4.000 USD/ounce, tháng 6 vẫn là một tháng khó khăn khi chi phí cơ hội gia tăng tiếp tục đẩy các nhà đầu tư rút khỏi các quỹ ETF được hỗ trợ bằng vàng, theo báo cáo mới nhất từ ​​Hội đồng Vàng Thế giới (WGC).

Trong báo cáo ETF hàng tháng, WGC cho biết 74,3 tấn vàng, trị giá gần 9 tỷ USD, đã chảy ra khỏi thị trường ETF trong tháng trước. Tuy nhiên, bất chấp việc thanh lý đang diễn ra, các quỹ ETF toàn cầu đã kết thúc nửa đầu năm với tín hiệu tích cực, với dòng vốn ròng chảy vào đạt 17,6 tấn, trị giá 8 tỷ USD.

Các quỹ ETF vàng niêm yết tại Bắc Mỹ vẫn là yếu tố gây ảnh hưởng tiêu cực lớn nhất đến thị trường toàn cầu. Các quỹ khu vực đã chứng kiến ​​dòng vốn chảy ra 42,4 tấn trong tháng trước, trị giá 5,5 tỷ USD.

"Khi tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh đưa ra những tín hiệu cứng rắn, theo cách hiểu của thị trường và xung đột Mỹ - Iran đẩy nỗi lo lạm phát lên cao, kỳ vọng về việc lãi suất sẽ tăng mạnh trong thời gian tới cũng gia tăng. Sự kỳ vọng này đã góp phần làm tăng lợi suất thực và đồng đô la mạnh lên, đẩy chi phí cơ hội của các nhà đầu tư khi nắm giữ vàng lên cao", các nhà phân tích tại WGC cho biết.

Giá vàng đã chứng kiến ​​đợt giảm mạnh, với mức giá giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày và thậm chí có lúc xuống dưới 4.000 USD/ounce khi các nhà đầu tư tháo chạy khỏi thị trường ETF.

Nhìn về phía trước, các nhà phân tích hàng hóa dự đoán thị trường vàng sẽ ổn định khi đợt điều chỉnh kéo dài nhiều tháng hướng tới mức hỗ trợ 4.000 USD/ounce tạo ra mức giá hấp dẫn.

Các nhà phân tích tại WGC dự đoán dòng vốn chảy vào sẽ tăng mạnh trong nửa cuối năm.

"Kịch bản đồng thuận vĩ mô trong Báo cáo Triển vọng Vàng giữa năm 2026 của chúng tôi cho thấy hiệu suất vàng tương đối ổn định trong nửa cuối năm, với các chất xúc tác tiềm năng có thể tạo ra sự bứt phá trong các kịch bản khác. Trong khi đó, những bất ổn xung quanh địa chính trị, tăng trưởng kinh tế và thị trường tài chính vẫn còn tồn tại. Bối cảnh này có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu của nhà đầu tư về bảo vệ danh mục đầu tư và duy trì sự quan tâm đến các quỹ ETF vàng như một khoản đầu tư trú ẩn an toàn chiến lược", các nhà phân tích tại WGC cho biết.

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