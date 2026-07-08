Vương Lực Hoành bị rách vùng mặt, khâu 39 mũi sau sự cố trên sân khấu

Sao quốc tế 08/07/2026 16:00

Vương Lực Hoành khiến người hâm mộ lo lắng khi gặp sự cố trên sân khấu trong lúc biểu diễn ca khúc Thiên Địa Long Lân. Nam ca sĩ bất ngờ vấp ngã, phần mặt va mạnh vào bậc thang sân khấu khiến vùng má trái, tai và đầu chảy nhiều máu.

Vương Lực Hoành khiến người hâm mộ lo lắng khi gặp sự cố trên sân khấu trong lúc biểu diễn ca khúc Thiên Địa Long Lân. Nam ca sĩ bất ngờ vấp ngã, phần mặt va mạnh vào bậc thang sân khấu khiến vùng má trái, tai và đầu chảy nhiều máu.

Dù bị thương, Vương Lực Hoành chỉ được sơ cứu nhanh rồi quyết định tiếp tục chương trình. Qua màn hình lớn tại sân khấu, nhiều khán giả nhận thấy anh liên tục chịu đau, trong khi máu từ vết thương ở tai chảy xuống cổ. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Sau khi kết thúc buổi diễn, nam ca sĩ được đưa đến bệnh viện để kiểm tra và điều trị. Chia sẻ về sự cố, Vương Lực Hoành cho biết chân anh vô tình mắc vào dây cáp trên sân khấu, khiến anh mất thăng bằng và đập đầu vào mép kim loại.

Vương Lực Hoành bị rách vùng mặt, khâu 39 mũi sau sự cố trên sân khấu - Ảnh 1

Theo nam ca sĩ, cú va chạm xảy ra đúng vào phần tai trái, nơi anh đang đeo tai nghe kiểm âm in-ear. Thiết bị này khiến sụn vành tai bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến mất nhiều máu. Vì không thể tiếp tục sử dụng tai nghe bên trái, anh phải hoàn thành phần còn lại của đêm diễn chỉ với một bên tai nghe.

Các bác sĩ đã khâu tổng cộng 39 mũi cho Vương Lực Hoành, gồm 27 mũi để phục hồi vùng tai và 12 mũi ở vết thương trên mặt. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy não và hộp sọ của nam ca sĩ không bị ảnh hưởng. Trấn an người hâm mộ, anh cho biết chấn thương chủ yếu nằm ở phần sụn vành tai nên hình ảnh trên sân khấu trông nghiêm trọng hơn thực tế. Đồng thời, Vương Lực Hoành cũng khẳng định sẽ tiếp tục tham gia các đêm diễn theo lịch trình.

Sau sự cố, công ty quản lý thông báo đã tiến hành điều tra nguyên nhân, đồng thời rà soát toàn bộ hệ thống sân khấu và quy trình đảm bảo an toàn nhằm hạn chế những tai nạn tương tự trong tương lai.

Vương Lực Hoành bị rách vùng mặt, khâu 39 mũi sau sự cố trên sân khấu - Ảnh 2

Vương Lực Hoành là một trong những ngôi sao nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ với nhiều bản hit và bốn lần giành giải Golden Melody. Sau khoảng thời gian sự nghiệp bị ảnh hưởng bởi lùm xùm đời tư năm 2021, nam ca sĩ đã dần trở lại hoạt động nghệ thuật và vẫn nhận được sự ủng hộ từ đông đảo người hâm mộ.

Nếu bài đăng theo chuẩn báo điện tử, có thể bỏ đoạn cuối về lùm xùm đời tư nếu nội dung chỉ tập trung vào sự cố trên sân khấu, giúp bài gọn và tập trung hơn.

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