Sau phiên toà ở New York, vợ chồng Vương Lực Hoành tiếp tục kiện tụng tại quê nhà, lùm xùm hôn nhân mãi chưa kết thúc

Sao quốc tế 12/07/2023 10:19

Nhiều người cho rằng cuộc ly hôn lộn xộn của Vương Lực Hoành và vợ cũ đã đi đến hồi kết sau khi tòa án New York chấp thuận yêu cầu ly thân của họ nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.

Theo báo cáo từ truyền thông địa phương, cặp vợ chồng cũ Vương Lực Hoành vẫn đang có một vụ kiện ở Đài Loan và tiếp tục thể hiện sự bất bình của họ dành cho nhau trên mạng xã hội. Trước đó, luật sư của Vương Lực Hoành đã đưa ra một tuyên bố tiết lộ rằng Lý Tịnh Lỗi đã được trao một phần lớn tài sản nhưng cô vẫn tiếp tục đòi khoản tiền cấp dưỡng hơn 10 triệu USD.

Sau phiên toà ở New York, vợ chồng Vương Lực Hoành tiếp tục kiện tụng tại quê nhà, lùm xùm hôn nhân mãi chưa kết thúc - Ảnh 1
Vụ kiện tụng ly hôn giữa hai vợ chồng Vương Lực Hoành vẫn chưa đi đến hồi kết 

Trong khi đó, luật sư của Lý Tịnh Lỗi đã trả lời một cách hoài nghi, bày tỏ rằng nếu sự thật tư pháp có thể bịa đặt thì không có công lý trên thế giới này. 

'Bà Lý đã từ bỏ bất kỳ cuộc tranh giành tài sản nào của ông Vương ngay từ đầu' - luật sư của Lý Tịnh Lỗi đáp trả - 'Vì vậy, cô ấy đã không lấy của ông ấy một xu nào kể từ khi họ ly hôn. Ngay cả ngôi nhà của gia đình mà ông Vương đề cập đến trong lá thư xin lỗi bị trì hoãn vào ngày 20 tháng 12 năm 2021, mà ông nói rằng "Tôi sẽ chuyển quyền sở hữu ngôi nhà mà em và các con đang sống" vẫn do ông đứng tên và chưa được chuyển nhượng cho bà Lý'

Sau phiên toà ở New York, vợ chồng Vương Lực Hoành tiếp tục kiện tụng tại quê nhà, lùm xùm hôn nhân mãi chưa kết thúc - Ảnh 2
Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi khi còn hạnh phúc

Mới đây vào ngày 28/6, QQ đưa tin, vợ chồng Vương Lực Hoành, Lý Tịnh Lỗi đã xảy ra tranh cãi khi đến tòa tranh tụng liên quan đến vụ xử ly hôn. Vương Lực Hoành rất ngạc nhiên khi bước ra khỏi xe và thấy nhiều phóng viên đứng chờ. Trong khi đó, Lý Tịnh Lỗi không vui khi được hỏi han về phiên tòa. Cô thậm chí quay vội đi vì không muốn bị chụp hình.

Sau phiên toà ở New York, vợ chồng Vương Lực Hoành tiếp tục kiện tụng tại quê nhà, lùm xùm hôn nhân mãi chưa kết thúc - Ảnh 3
Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi bị bắt gặp cãi nhau ở sân bay 

Tại tòa, hai phía trình bày quan điểm của họ về quyền nuôi con. Vương Lực Hoành lẫn vợ bảo lưu quan điểm đối lập ban đầu, do đó, hai bên cãi vã căng thẳng.

Sau hơn một giờ dự phiên xử, họ mới ra về.

Vợ chồng Vương Lực Hoành cãi vã căng thẳng tại tòa, lùm xùm ly hôn không hồi kết

Vợ chồng Vương Lực Hoành cãi vã căng thẳng tại tòa, lùm xùm ly hôn không hồi kết

Mới đây, vợ chồng diễn viên Vương Lực Hoành, Lý Tịnh Lỗi xảy ra tranh cãi khi đến tòa hôm 28/6 về sự vụ liên quan đến việc ly hôn.

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