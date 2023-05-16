Vương Lực Hoành và vợ Lý Tịnh Lỗi đối chất căng thẳng tại tòa

Sao quốc tế 16/05/2023 14:06

Tài tử Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi được tòa án Đài Bắc triệu tập để giải trình.

Theo truyền thông Đài Loan đưa tin, Vương Lực Hoành và vợ cũ Lý Tịnh Lỗi lần đầu tiên đứng chung một khung hình, kể từ sau khi công bố ly hôn. Xuất hiện sáng 16/5, cả hai đều đeo khẩu trang, từ chối tiếp xúc phóng viên. Theo tờ Sohu, so với ngoại hình đẹp trai vốn có, Vương Lực Hoành trông già đi nhiều, thần thái lộ rõ sự mệt mỏi.

Vương Lực Hoành và vợ Lý Tịnh Lỗi đối chất căng thẳng tại tòa - Ảnh 1
Vương Lực Hoành xuất hiện với thần thái lộ rõ sự mệt mỏi. 
Vương Lực Hoành và vợ Lý Tịnh Lỗi đối chất căng thẳng tại tòa - Ảnh 2
Sau nhiều phiên hầu tòa, cặp đôi vẫn không đạt được bất cứ thỏa thuận chung nào.

 Trước đó, Lý Tịnh Lỗi nộp đơn lên tòa án gia đình của tòa án quận Đài Bắc để yêu cầu xác định trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ với ba đứa con chưa thành niên. Hai bên dự phiên xử hòa giải đầu tiên vào 17/3, kéo dài gần 7 tiếng đồng hồ, tuy nhiên không đạt được bất cứ sự thống nhất nào.

Vương Lực Hoành và vợ Lý Tịnh Lỗi đối chất căng thẳng tại tòa - Ảnh 3
Lý Tịnh Lỗi - vợ Vương Lực Hoành

Năm 2021, Vương Lực Hoành nộp đơn ly dị tại Mỹ - nơi hai người từng đăng ký kết hôn. Sau đó, vợ Lực Hoành lên tiếng tố chồng nhiều lần ngoại tình, gọi gái, đối xử với vợ con tệ bạc, trong khi gia đình anh bạo lực với cô. Tới ngày 18/12/2021, bố Vương Lực Hoành công khai tâm thư, buộc tội con dâu ép con trai mình cưới bằng cách có bầu, khẳng định con trai không ngoại tình... 

Vương Lực Hoành và vợ Lý Tịnh Lỗi đối chất căng thẳng tại tòa - Ảnh 4
Khi cơm không lành canh không ngọt, cả 2 không ngừng đấu tố nhau trước truyền thông.

 Cuộc sống riêng tư của Vương Lực Hoành và Lý Tịnh Lỗi đã xáo trộn rất nhiều, kể từ khi hai người kiện tụng nhau để giành quyền chăm nuôi ba đứa con chung lẫn phân chia tài sản sau ly hôn.

Vương Lực Hoành và vợ Lý Tịnh Lỗi đối chất căng thẳng tại tòa - Ảnh 5
Cuộc hôn nhân của cặp đôi khiến truyền thông tốn nhiều giấy mực

 Lúc đầu, Vương Lực Hoành hứng chỉ trích thậm tệ khi bị Lý Tịnh Lôi tố cáo coi cô như "máy đẻ", ngoại tình với nhiều người. Tuy nhiên, sau đó nam ca sĩ đã đưa ra những bằng chứng chống lại vợ, chiều hướng của dư luận thay đổi. Hiện tại, anh không còn bị chỉ trích

Vương Lực Hoành và vợ Lý Tịnh Lỗi đối chất căng thẳng tại tòa - Ảnh 6
Tài tử Vương Lực Hoành. 

Vương Lực Hoành là một trong những ca sĩ kiếm nhiều tiền nhất giới giải trí Hoa ngữ. Có năm, thu nhập của anh lên tới 200 triệu NDT (gần 28 triệu USD). Tuy nhiên, hình ảnh Vương Lực Hoành sụp đổ sau khi bị vợ cũ tố cáo có đời sống riêng thác loạn. Ngoài ra, sau nhiều lần gây náo loạn dư luận, Vương Lực Hoành và vợ cũ chấp nhận giải quyết mâu thuẫn cá nhân kín đáo hơn. Họ không còn lên truyền thông công kích đối phương.

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Mới đây, buổi hòa nhạc của Vương Lực Hoành được tổ chức tại Mỹ vào ngày 28/1. Đây là nỗ lực biểu diễn đầu tiên của anh sau bê bối ngoại tình và ly hôn vào năm 2021.

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