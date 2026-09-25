Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Sao quốc tế 25/09/2026 12:06

Phạm Băng Băng trở thành tâm điểm chú ý khi đảm nhận vai Susu, người phụ nữ Trung Quốc làm dâu trong gia đình Nhật Bản, ở Diary of a Mad Old Man (Nhật ký ông già điên).

Phạm Băng Băng trở thành tâm điểm chú ý khi đảm nhận vai Susu, người phụ nữ Trung Quốc làm dâu trong gia đình Nhật Bản, ở Diary of a Mad Old Man (Nhật ký ông già điên). Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nhật Bản Tanizaki Junichiro, do đạo diễn Wayne Wang thực hiện, với Lily Franky thủ vai Utsugi, một người đàn ông lớn tuổi.

Tác phẩm vừa được giới thiệu tại Liên hoan phim quốc tế Toronto (TIFF) 2026. Trong phim, Susu ở lại chăm sóc bố chồng sau khi ông ngoài 70 tuổi bị đột quỵ, gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Từ những hành động chăm sóc thường ngày, mối quan hệ giữa hai nhân vật dần trở nên phức tạp khi Utsugi nảy sinh sự mê đắm đối với con dâu.

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm - Ảnh 1

Điểm đáng chú ý của Nhật ký ông già điên nằm ở cách bộ phim khai thác thế giới nội tâm của một người đàn ông bước vào những năm cuối đời. Sau cơn đột quỵ, Utsugi ngày càng thu mình và chìm vào những tưởng tượng riêng. Vì câu chuyện được nhìn phần lớn qua góc nhìn chủ quan của ông, nhiều hành động của Susu trở nên nhập nhằng giữa thực tế và ham muốn.

Một số phân cảnh vì thế dễ gợi liên tưởng đến mối quan hệ nhạy cảm giữa bố chồng và con dâu. Đôi chân của Susu cũng trở thành một chi tiết được Utsugi đặc biệt ám ảnh. Tuy nhiên, tác phẩm không chỉ tập trung vào yếu tố cấm kỵ mà hướng đến những vấn đề như sự cô độc, ham muốn và nhu cầu được kết nối của con người khi tuổi già và bệnh tật khiến cơ thể suy yếu.

Tiểu thuyết Diary of a Mad Old Man, xuất bản năm 1961, vốn đã gây chú ý khi khai thác những ham muốn phức tạp của một người đàn ông lớn tuổi dành cho con dâu. Trong phiên bản điện ảnh mới, đạo diễn Wayne Wang giữ lại tinh thần nhập nhằng của nguyên tác nhưng không đưa ra câu trả lời rõ ràng về cảm xúc thực sự của Susu. Khán giả được đặt vào vị trí quan sát và tự diễn giải những hành động của nhân vật.

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm - Ảnh 2

Cách kể này khiến vai diễn của Phạm Băng Băng nhận nhiều ý kiến trái chiều. Một số quan điểm cho rằng những hình ảnh táo bạo chủ yếu nhằm khắc họa thế giới tưởng tượng của Utsugi, trong khi những ý kiến khác chú ý đến hoàn cảnh bất an của Susu khi bị đặt vào một mối quan hệ khó xác định.

Đáng chú ý, một số thông tin lan truyền trên mạng về việc Susu giúp bố chồng phục hồi khả năng tình dục không phản ánh đầy đủ cách bộ phim xây dựng tình tiết. Nhiều cảnh chăm sóc và phục hồi chức năng được thể hiện qua góc nhìn chủ quan của Utsugi, khiến những hành động vốn có thể mang tính chăm sóc trở nên giàu tính tưởng tượng.

Với Phạm Băng Băng, vai Susu tiếp tục cho thấy lựa chọn đa dạng của cô trong quá trình mở rộng hoạt động ở thị trường quốc tế. Nữ diễn viên cũng nhận TIFF Special Tribute Award năm nay. Sự xuất hiện trong Nhật ký ông già điên vì thế trở thành một trong những dấu mốc đáng chú ý của cô tại mùa liên hoan phim 2026.

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