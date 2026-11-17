Ra mắt năm 2017, Hạ Chí Chưa Tới là bộ phim thanh xuân dài 48 tập, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Quách Kính Minh. Tác phẩm quy tụ Trịnh Sảng, Trần Học Đông và Bạch Kính Đình, từng nhận được sự quan tâm nhờ câu chuyện về tình yêu, tình bạn và những biến động trong tuổi trẻ. Bộ phim cũng góp phần củng cố danh tiếng của Trịnh Sảng ở dòng phim thần tượng.

Theo truyền thông Trung Quốc, vụ việc bắt nguồn từ quyết định gỡ bỏ Hạ Chí Chưa Tới khỏi các nền tảng trực tuyến sau bê bối trốn thuế của Trịnh Sảng năm 2021. Việc tác phẩm đột ngột mất khả năng khai thác thương mại khiến đơn vị mua bản quyền yêu cầu hoàn trả một phần kinh phí đã thanh toán.

Tuy nhiên, sự nghiệp của nữ diễn viên nhanh chóng lao dốc sau khi cơ quan thuế Trung Quốc công bố quyết định xử lý vi phạm vào tháng 8/2021. Trịnh Sảng bị truy thu thuế, tính tiền chậm nộp và xử phạt với tổng số tiền khoảng 299 triệu NDT. Ngay sau đó, Hạ Chí Chưa Tới bị gỡ khỏi nền tảng phát sóng trực tuyến vào ngày 26/8/2021.

Theo hồ sơ được truyền thông công bố, năm 2016, các bên từng ký hợp đồng cấp quyền phát sóng trực tuyến độc quyền bộ phim trong thời hạn 10 năm. Riêng Công ty Công nghệ Thông tin Feihu tại Thiên Tân đã chi 115 triệu NDT để mua quyền khai thác. Đáng chú ý, hợp đồng có điều khoản cho phép chấm dứt thỏa thuận nếu diễn viên có thời lượng xuất hiện nhiều nhất vi phạm pháp luật hoặc gây ra sự cố nghiêm trọng khiến tác phẩm không thể tiếp tục phát hành.

Tháng 12/2023, Tòa án Sở hữu trí tuệ Bắc Kinh yêu cầu Công ty Điện ảnh Truyền hình Syndication tại Thượng Hải hoàn trả hơn 66,57 triệu NDT phí bản quyền, tiền lãi và 424.000 NDT chi phí luật sư. Đến ngày 23/1/2025, Tòa án Nhân dân cấp cao Bắc Kinh bác đơn kháng cáo, giữ nguyên phán quyết.

Dù vậy, vụ việc vẫn chưa kết thúc do doanh nghiệp sản xuất chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán. Ngày 29/7/2026, Tòa án Nhân dân trung cấp số 1 Bắc Kinh ban hành lệnh hạn chế tiêu dùng cao cấp đối với Syndication, đồng thời áp dụng biện pháp liên quan đến người kiểm soát thực tế Phó Mai Thành và người đại diện pháp luật Hình Kiến Phong.

Theo quy định, những người thuộc diện hạn chế không được thực hiện một số khoản chi tiêu xa xỉ như sử dụng dịch vụ vận chuyển hạng cao, nghỉ dưỡng đắt tiền hay mua bất động sản cao cấp nếu chưa được cho phép.

Trước thông tin này, đại diện Hoa Sách Ảnh Thị, tập đoàn sở hữu Syndication, cho biết hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường và sự việc không ảnh hưởng đến công tác điều hành. Doanh nghiệp sản xuất cũng được cho là đang theo đuổi thủ tục tái thẩm.