Trịnh Sảng gây chú ý sau 5 năm vắng bóng, TikTok vượt 1 triệu người theo dõi

Tuy nhiên, sự nghiệp của Trịnh Sảng bước ngoặt lớn vào năm 2021 sau hàng loạt tranh cãi liên quan đến mang thai hộ, việc chăm sóc con cái và nghĩa vụ thuế. Những sự việc này khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời làm gián đoạn con đường hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc đại lục.

Sinh năm 1991, Trịnh Sảng nổi tiếng từ năm 2009 với vai Sở Vũ Tiêm trong bộ phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng. Vẻ ngoài trẻ trung cùng hình tượng trong sáng giúp cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả trẻ. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim truyền hình thần tượng Trung Quốc.

Tháng 8/2021, cơ quan thuế Trung Quốc công bố quyết định truy thu thuế, tiền chậm nộp và xử phạt Trịnh Sảng tổng cộng 299 triệu nhân dân tệ. Cùng thời gian đó, các cơ quan quản lý truyền thông Trung Quốc đưa ra những biện pháp hạn chế phát sóng tác phẩm có sự tham gia của nữ diễn viên.

Kể từ đó, Trịnh Sảng gần như vắng bóng trên màn ảnh và không còn xuất hiện thường xuyên trong các chương trình giải trí tại quê nhà. Những bộ phim từng giúp cô nổi tiếng cũng chịu ảnh hưởng, khiến khả năng trở lại ngành giải trí trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm.

Việc tài khoản TikTok nhanh chóng vượt mốc 1 triệu người theo dõi sau khi mở đã khiến cái tên Trịnh Sảng một lần nữa được nhắc đến rộng rãi. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự hoài niệm về những vai diễn trước đây, trong khi những người khác cho rằng sức hút của nghệ sĩ cần được nhìn nhận cùng trách nhiệm đối với các vấn đề từng gây tranh cãi.

Dù vậy, lượng người theo dõi trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc Trịnh Sảng đã lấy lại vị thế trong ngành giải trí. Hiện chưa có thông tin xác nhận đáng tin cậy về dự án phim hay chương trình mới đánh dấu sự trở lại chính thức của cô tại Trung Quốc đại lục.

Sau khoảng 5 năm vắng bóng, Trịnh Sảng vẫn có thể thu hút sự chú ý thông qua một động thái trên mạng xã hội. Tuy nhiên, duy trì sức nóng trên internet và trở lại hoạt động nghệ thuật là hai chặng đường khác nhau. Liệu nữ diễn viên có thể tìm được hướng đi mới trong tương lai vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.