Trịnh Sảng gây chú ý sau 5 năm vắng bóng, TikTok vượt 1 triệu người theo dõi

Sao quốc tế 20/10/2026 15:57

Từng là một trong những nữ diễn viên được yêu thích của màn ảnh Hoa ngữ, Trịnh Sảng vẫn thu hút sự quan tâm dù đã rời xa ngành giải trí nhiều năm. Đầu tháng 9/2026, tài khoản TikTok của cô được cho là vượt mốc 1 triệu người theo dõi trong chưa đầy 24 giờ, đưa tên tuổi nữ diễn viên trở lại các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.

Sinh năm 1991, Trịnh Sảng nổi tiếng từ năm 2009 với vai Sở Vũ Tiêm trong bộ phim Cùng Ngắm Mưa Sao Băng. Vẻ ngoài trẻ trung cùng hình tượng trong sáng giúp cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả trẻ. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, trở thành gương mặt quen thuộc của dòng phim truyền hình thần tượng Trung Quốc.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Trịnh Sảng bước ngoặt lớn vào năm 2021 sau hàng loạt tranh cãi liên quan đến mang thai hộ, việc chăm sóc con cái và nghĩa vụ thuế. Những sự việc này khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đồng thời làm gián đoạn con đường hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc đại lục.

Trịnh Sảng gây chú ý sau 5 năm vắng bóng, TikTok vượt 1 triệu người theo dõi - Ảnh 1

Tháng 8/2021, cơ quan thuế Trung Quốc công bố quyết định truy thu thuế, tiền chậm nộp và xử phạt Trịnh Sảng tổng cộng 299 triệu nhân dân tệ. Cùng thời gian đó, các cơ quan quản lý truyền thông Trung Quốc đưa ra những biện pháp hạn chế phát sóng tác phẩm có sự tham gia của nữ diễn viên.

Kể từ đó, Trịnh Sảng gần như vắng bóng trên màn ảnh và không còn xuất hiện thường xuyên trong các chương trình giải trí tại quê nhà. Những bộ phim từng giúp cô nổi tiếng cũng chịu ảnh hưởng, khiến khả năng trở lại ngành giải trí trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm.

Trịnh Sảng gây chú ý sau 5 năm vắng bóng, TikTok vượt 1 triệu người theo dõi - Ảnh 2

Việc tài khoản TikTok nhanh chóng vượt mốc 1 triệu người theo dõi sau khi mở đã khiến cái tên Trịnh Sảng một lần nữa được nhắc đến rộng rãi. Một bộ phận khán giả bày tỏ sự hoài niệm về những vai diễn trước đây, trong khi những người khác cho rằng sức hút của nghệ sĩ cần được nhìn nhận cùng trách nhiệm đối với các vấn đề từng gây tranh cãi.

Dù vậy, lượng người theo dõi trên mạng xã hội không đồng nghĩa với việc Trịnh Sảng đã lấy lại vị thế trong ngành giải trí. Hiện chưa có thông tin xác nhận đáng tin cậy về dự án phim hay chương trình mới đánh dấu sự trở lại chính thức của cô tại Trung Quốc đại lục.

Sau khoảng 5 năm vắng bóng, Trịnh Sảng vẫn có thể thu hút sự chú ý thông qua một động thái trên mạng xã hội. Tuy nhiên, duy trì sức nóng trên internet và trở lại hoạt động nghệ thuật là hai chặng đường khác nhau. Liệu nữ diễn viên có thể tìm được hướng đi mới trong tương lai vẫn là câu hỏi chưa có lời giải.

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Từng là một trong những bộ phim ngôn tình nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên bất ngờ được chú ý trở lại khi xuất hiện trên nền tảng trực tuyến với diện mạo khác biệt. Đáng chú ý, hình ảnh nữ chính Bối Vy Vy do Trịnh Sảng thể hiện được thay thế bằng gương mặt của diễn viên khác thông qua công nghệ AI.

Xem thêm
Từ khóa:   Trịnh Sảng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng vướng tin đồn 'nương tựa' đại gia, trốn nợ suốt 2 năm sau khi rời Cbiz

Trịnh Sảng vướng tin đồn 'nương tựa' đại gia, trốn nợ suốt 2 năm sau khi rời Cbiz

Sau 5 năm rời showbiz, cuộc sống của Trịnh Sảng ở Mỹ ra sao?

Sau 5 năm rời showbiz, cuộc sống của Trịnh Sảng ở Mỹ ra sao?

Trịnh Sảng bị 'phong sát' vĩnh viễn, không có khả năng quay trở lại Cbiz?

Trịnh Sảng bị 'phong sát' vĩnh viễn, không có khả năng quay trở lại Cbiz?

Hình ảnh mới của Trịnh Sảng: Gương mặt sưng phồng, đường nét cứng đờ

Hình ảnh mới của Trịnh Sảng: Gương mặt sưng phồng, đường nét cứng đờ

Tiết lộ tình cảnh ngày càng đáng quan ngại của Trịnh Sảng

Tiết lộ tình cảnh ngày càng đáng quan ngại của Trịnh Sảng

TIN MỚI NHẤT

Tân Chỉ Lôi vắng mặt tại đề cử Kim Kê sau chiến thắng ở Venice

Tân Chỉ Lôi vắng mặt tại đề cử Kim Kê sau chiến thắng ở Venice

Sao quốc tế 22 phút trước
Nỗi ân hận muộn màng của anh con rể coi thường nhà vợ và bài học đắt giá từ ông bố vợ

Nỗi ân hận muộn màng của anh con rể coi thường nhà vợ và bài học đắt giá từ ông bố vợ

Tâm sự 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Đúng ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc kiếm rủng rỉnh, vô lo vô nghĩ về cuộc sống, tài lộc đón năm mới đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót phù trợ, hưởng trọn lộc trời, tiền vào như nước, tiền bạc vào nhà không bao giờ vơi

Kể từ ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài theo gót phù trợ, hưởng trọn lộc trời, tiền vào như nước, tiền bạc vào nhà không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Ô tô chạy quá tốc độ đâm vào dải phân cách, 2 người tử vong, 3 người bị thương

Ô tô chạy quá tốc độ đâm vào dải phân cách, 2 người tử vong, 3 người bị thương

Video 1 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, sự nghiệp khởi sắc, tiền của ngập lối, giàu có khó ai sánh bằng

Qua đêm nay, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, sự nghiệp khởi sắc, tiền của ngập lối, giàu có khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 21/10/2026, quét sạch mây mù, 3 con giáp Thần Tài 'dúi tiền vào tay', sự nghiệp 'phất như diều gặp gió', hỷ sự lâm môn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Ngô Cẩn Ngôn tái xuất với phim cổ trang mới, thứ tự tên diễn viên gây chú ý

Ngô Cẩn Ngôn tái xuất với phim cổ trang mới, thứ tự tên diễn viên gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 50 phút trước
Xe khách mất lái lao xuống mương sâu khoảng 4,5 m khiến 8 người thiệt mạng

Xe khách mất lái lao xuống mương sâu khoảng 4,5 m khiến 8 người thiệt mạng

Video 2 giờ 7 phút trước
Chương Nhược Nam 'gây sốt' với tạo hình cổ trang ngọt ngào trong Xuân Nhật Yến

Chương Nhược Nam 'gây sốt' với tạo hình cổ trang ngọt ngào trong Xuân Nhật Yến

Sao quốc tế 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 21/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Tử vi thứ Tư 21/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi thu tiền đầy túi, rước trọn lộc thiên hạ, Mão - Tuất mất tiền mất của, làm quần quật vẫn khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 20/10/2026, 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 20/10/2026, 3 con giáp HỨNG TRỌN TINH HOA, giàu có hết phần thiên hạ, vận may thấm vào người, tiền luôn rủng rỉnh túi

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Ba 20/10/2026, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

Đúng 17h30 hôm nay, thứ Ba 20/10/2026, 3 con giáp phúc lớn mệnh dày, sự nghiệp thăng hoa, thiên hạ không ai sánh bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tân Chỉ Lôi vắng mặt tại đề cử Kim Kê sau chiến thắng ở Venice

Tân Chỉ Lôi vắng mặt tại đề cử Kim Kê sau chiến thắng ở Venice

Ngô Cẩn Ngôn tái xuất với phim cổ trang mới, thứ tự tên diễn viên gây chú ý

Ngô Cẩn Ngôn tái xuất với phim cổ trang mới, thứ tự tên diễn viên gây chú ý

Chương Nhược Nam 'gây sốt' với tạo hình cổ trang ngọt ngào trong Xuân Nhật Yến

Chương Nhược Nam 'gây sốt' với tạo hình cổ trang ngọt ngào trong Xuân Nhật Yến

Phạm Băng Băng tìm hướng đi mới sau biến cố, nỗ lực phát triển sự nghiệp quốc tế

Phạm Băng Băng tìm hướng đi mới sau biến cố, nỗ lực phát triển sự nghiệp quốc tế

Điền Hi Vi đối mặt thử thách diễn xuất kép trong phim cổ trang Gả Kim Thoa

Điền Hi Vi đối mặt thử thách diễn xuất kép trong phim cổ trang Gả Kim Thoa

Nữ diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột vì tai nạn bên bờ sông

Nữ diễn viên nổi tiếng qua đời đột ngột vì tai nạn bên bờ sông