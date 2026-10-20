Điền Hi Vi đối mặt thử thách diễn xuất kép trong phim cổ trang Gả Kim Thoa

Mô-típ thân phận thật giả vốn quen thuộc trong phim cổ trang Hoa ngữ. Những cuộc hôn nhân thay thế, bí mật huyết thống và hành trình đổi đời thường tạo điều kiện để câu chuyện phát triển nhiều nút thắt. Tuy nhiên, sức hút của Gả Kim Thoa còn nằm ở việc Điền Hi Vi cùng lúc đảm nhận hai nhân vật có tính cách trái ngược.

Gả Kim Thoa do Dương Long đạo diễn, Châu Mạt chấp bút kịch bản, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tiếu Giai Nhân. Phim xoay quanh Quân Đại, cô gái xuất thân nghèo khó, mưu sinh bằng nghề thu gom chất thải vào ban đêm. Vì có diện mạo giống hệt Ngụy Nhiêu, thiên kim tiểu thư xuất thân cao quý, cô bị cuốn vào kế hoạch thay thế thân phận và bước chân vào phủ Quốc công. Từ đây, Quân Đại phải đối diện với những mối quan hệ phức tạp, các cuộc đấu trí và những toan tính trong gia tộc.

Trong phim, Điền Hi Vi hóa thân thành Ngụy Nhiêu và Quân Đại. Dù có gương mặt giống nhau, hai nhân vật trưởng thành trong những hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Một người phải học cách nhẫn nhịn, quan sát và tìm đường sinh tồn giữa nghịch cảnh; người còn lại mang vẻ kiêu ngạo, sắc sảo, sẵn sàng sử dụng thủ đoạn để bảo vệ vị thế.

Sự đối lập này đặt ra yêu cầu đáng kể đối với nữ diễn viên sinh năm 1997. Khi cùng một người đảm nhận hai vai có diện mạo tương đồng, khác biệt không thể chỉ được tạo ra bằng trang phục hay cách trang điểm. Ánh mắt, giọng nói, nhịp điệu lời thoại và phản ứng trước xung đột mới là những yếu tố giúp khán giả nhận diện rõ từng nhân vật.

Với Ngụy Nhiêu, Điền Hi Vi cần thể hiện sự thận trọng, khả năng kiềm chế và bản năng sinh tồn của người từng chịu nhiều thiệt thòi. Trong khi đó, Quân Đại đòi hỏi cách biểu đạt trực diện hơn, từ thái độ kiêu căng đến xu hướng áp đặt người khác. Khả năng duy trì hai sắc thái tâm lý riêng biệt vì thế trở thành yếu tố quan trọng quyết định sức thuyết phục của màn hóa thân.

Bên cạnh Điền Hi Vi, phim còn có sự tham gia của Diêm An trong vai Lục Trạc, thế tử phủ Quốc công. Cuộc hôn nhân giữa nhân vật này và người vợ thay thế mở ra mối quan hệ bắt đầu bằng sự nghi kỵ, đề phòng, trước khi phát triển qua những biến cố và chuyển biến tình cảm.

Với câu chuyện tráo đổi thân phận kết hợp đấu trí gia tộc và tình cảm, Gả Kim Thoa đặt Điền Hi Vi trước cơ hội thể hiện khả năng biến hóa trên màn ảnh. Tuy nhiên, hiệu quả của vai diễn kép vẫn cần được nhìn nhận qua diễn biến toàn bộ tác phẩm và mức độ thuyết phục trong cách nữ diễn viên xây dựng hai tính cách khác biệt.