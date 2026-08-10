Phim mới của Điền Hi Vi vừa lên sóng đã gây tranh luận, khán giả khen chê trái chiều

Tác phẩm kết hợp các yếu tố học đường, tình bạn, thi đấu học thuật và tình cảm tuổi mới lớn. Tuy nhiên, sau những tập đầu, một bộ phận khán giả cho rằng bộ phim chưa tận dụng tốt điểm khác biệt này, thậm chí đang dần trở về mô-típ tình cảm học đường quen thuộc.

Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tố Quang Đồng trên Tấn Giang, Bạn Gái Thiên Tài gây chú ý nhờ thiết lập nữ chính Lâm Tri Hạ ( Điền Hi Vi ) sở hữu trí thông minh vượt trội. Trong khi đó, Giang Dư Bạch (Hồ Nhất Thiên) là nam sinh có thành tích nổi bật, luôn muốn tiến gần cô gái được xem là thiên tài.

Điểm gây tiếc nuối nhất nằm ở cách xây dựng Lâm Tri Hạ. Phim liên tục khẳng định cô là thiên tài thông qua lời thoại và phản ứng của những người xung quanh. Trong các cuộc thi toán hay những tình huống cần suy luận, nữ chính thường nhanh chóng tìm ra đáp án. Dù vậy, cách thể hiện tương đối đơn giản khiến khán giả chưa thực sự cảm nhận được khoảng cách về tư duy giữa cô và bạn bè cùng trang lứa.

Một số tình huống mang màu sắc trinh thám cũng chưa đủ sức thuyết phục. Khi Đoạn Khải Ngôn bị nghi ngờ xem trước đề thi, Lâm Tri Hạ dựa vào dấu vết để tìm ra người khả nghi. Phân cảnh cho thấy khả năng quan sát tốt của nhân vật nhưng vẫn thiếu chiều sâu để làm nổi bật tư duy của một “thiên tài”.

Bên cạnh đó, những xung đột tuổi trẻ trong phim cũng bị xử lý khá nhẹ. Lâm Tri Hạ từng bị bạn bè xa lánh, Kim Bách Tuệ có biểu hiện ghen tị, còn anh trai cô luôn cảm thấy tự ti vì thua kém em gái. Đây đều là những chất liệu có thể khai thác sâu về áp lực học tập, cạnh tranh và sự cô đơn. Tuy nhiên, phần lớn mâu thuẫn nhanh chóng được hóa giải bằng vài cuộc trò chuyện hoặc sự xuất hiện của người khác.

Đáng chú ý hơn, Bạn Gái Thiên Tài dần dành nhiều đất cho tuyến tình cảm giữa Lâm Tri Hạ và Giang Dư Bạch. Rung động tuổi học trò, hiểu lầm, xa cách rồi sự xuất hiện của người thứ ba lần lượt xuất hiện, khiến câu chuyện về một cô gái có tư duy đặc biệt trở nên giống nhiều bộ phim thanh xuân ngôn tình khác.

Thực tế, vấn đề không nằm ở việc phim khai thác tình yêu học đường, mà ở chỗ những yếu tố đặc sắc nhất của nữ chính chưa được đào sâu. Một cô gái có trí thông minh vượt trội nhưng lại vụng về trong giao tiếp hoàn toàn có thể mở ra câu chuyện về tình bạn, sự cô lập, áp lực thành tích và quá trình trưởng thành theo một cách mới mẻ.

Đáng tiếc, bộ phim liên tục lựa chọn cách giải quyết an toàn. Ghen tị nhanh chóng trở thành hòa giải, cạnh tranh được xoa dịu, mâu thuẫn gia đình cũng không kéo dài. Những va vấp vốn có thể tạo nên dấu ấn tâm lý cho nhân vật vì thế chưa đủ sức nặng.

Điều này khiến Bạn Gái Thiên Tài nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Bộ phim sở hữu một thiết lập đủ khác biệt và nữ chính có nhiều tiềm năng, nhưng lại chưa tìm được cách khai thác tương xứng. Lâm Tri Hạ có thể giải những bài toán khó, nhưng bộ phim dường như vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho chính câu chuyện tuổi trẻ của cô.