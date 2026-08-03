'Bạn Gái Thiên Tài' của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên lập thành tích ấn tượng sau những tập đầu lên sóng

Ngay trong ngày đầu phát sóng, bộ phim đã cho thấy sức hút đáng kể. Dù mỗi tập mở màn chỉ có 2 quảng cáo, Bạn Gái Thiên Tài vẫn nhanh chóng đạt thành tích nổi bật khi cán mốc 5.000 điểm nhiệt trên iQIYI sau 2 giờ lên sóng. Hiện tại, tác phẩm đã vượt mốc 6.500 điểm nhiệt, được xem là màn khởi đầu tích cực đối với một bộ phim ngôn tình hiện đại.

Bộ phim thanh xuân Bạn Gái Thiên Tài đang nhận được sự quan tâm của khán giả sau khi ra mắt 6 tập đầu tiên. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tố Quang Đồng trên nền tảng Tấn Giang, từng thu hút hơn 200.000 lượt lưu vào tủ sách.

Phim xoay quanh Lâm Tri Hạ ( Điền Hi Vi ), cô gái sở hữu chỉ số IQ lên tới 174. Dù có năng lực vượt trội, cô lại gặp khó khăn trong việc giao tiếp và hòa nhập với mọi người xung quanh. Từ nhỏ, Lâm Tri Hạ gần như không có nhiều bạn bè vì sự khác biệt trong suy nghĩ.

Cuộc sống của cô thay đổi khi Giang Du Bạch (Hồ Nhất Thiên) chuyển đến trường và trở thành bạn cùng bàn. Ban đầu, Lâm Tri Hạ xem cậu như đối tượng để nghiên cứu trong “nhật ký quan sát loài người”, còn Giang Du Bạch lại bị thu hút bởi trí tuệ đặc biệt của cô. Từ hai người xa lạ, họ dần trở thành bạn thân, đồng thời cũng là đối thủ luôn thúc đẩy nhau tiến bộ.

Trong quá trình trưởng thành, Lâm Tri Hạ từng có cơ hội phát triển tài năng khi được giáo sư hải dương học Thẩm Chiêu Hoa đề nghị học vượt cấp. Tuy nhiên, cô lựa chọn tiếp tục cuộc sống học đường bình thường để được ở bên bạn bè. Cô cùng Giang Du Bạch còn chôn một hộp thời gian dưới sân trường, ghi lại ước mơ tương lai và lời hẹn gặp lại.

Năm năm sau, cả hai tái ngộ khi bước vào cấp ba. Lâm Tri Hạ tiếp tục gặp khó khăn vì cách nói chuyện thẳng thắn khiến nhiều người hiểu lầm. Sự xuất hiện trở lại của Giang Du Bạch giúp cô dần tìm lại cảm giác thân thuộc năm xưa.

Bên cạnh câu chuyện tình cảm tuổi học trò, Bạn Gái Thiên Tài còn khai thác hành trình trưởng thành của các nhân vật. Bộ phim tập trung vào những vấn đề như tình bạn, sự tự tin, áp lực thành tích và việc học cách chấp nhận bản thân.

Sau những tập đầu, tác phẩm nhận được nhiều phản hồi trái chiều. Một bộ phận khán giả đánh giá phim có màu sắc thanh xuân nhẹ nhàng, hình ảnh đẹp, tiết tấu ổn và mang đến cảm giác mới mẻ giữa dòng phim ngôn tình hiện nay.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cách xây dựng hình tượng thiên tài của nữ chính còn quen thuộc, phần thoại chưa thật tự nhiên và bối cảnh học đường thiếu cảm giác chân thực. Tạo hình của Điền Hi Vi cũng nhận nhiều nhận xét trái chiều, trong khi Hồ Nhất Thiên bị cho là chưa hoàn toàn phù hợp với hình tượng học sinh trung học.

Dù còn tranh luận, thành tích ban đầu của Bạn Gái Thiên Tài cho thấy bộ phim vẫn đang tạo được sức hút nhất định. Với câu chuyện kết hợp giữa tình bạn, tình cảm và quá trình trưởng thành, tác phẩm được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì độ quan tâm trong những tập tiếp theo.