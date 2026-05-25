Điền Hi Vi khiến trung tâm thương mại đông nghẹt sau thành công của 'Trục Ngọ'

Xuất hiện tại sự kiện của Gucci ở Marina Bay Sands, Singapore, Điền Hi Vi nhanh chóng trở thành tâm điểm với visual xinh đẹp, khí chất thanh lịch cùng sức hút khiến người hâm mộ vây kín trung tâm thương mại.

Ngay từ trước giờ diễn ra hoạt động, khu vực bên trong trung tâm thương mại đã chật kín người hâm mộ đứng chờ. Từ tầng 1 đến các tầng phía trên, fan xếp hàng dài quanh khu vực sự kiện để được tận mắt nhìn thấy nữ diễn viên. Những đoạn video ghi lại khung cảnh hàng nghìn người tập trung tại Marina Bay Sands cũng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.

Trong lần xuất hiện này, nữ diễn viên lựa chọn outfit mang đậm tinh thần cổ điển thanh lịch của Gucci. Cô diện set trang phục tông nâu camel gồm áo blouse chất liệu mềm với chi tiết nơ lớn trước cổ kết hợp chân váy đồng điệu. Thiết kế mang hơi hướng vintage nhưng vẫn trẻ trung, giúp minh tinh Cbiz trông như một quý cô bước ra từ phim điện ảnh.

Gam màu trầm tưởng chừng khá kén da lại được nữ diễn viên xử lý cực kỳ tinh tế. Làn da trắng sáng cùng layout makeup nhẹ nhàng giúp tổng thể trở nên hài hòa và sang trọng hơn hẳn. Kiểu tóc búi thấp kết hợp mái thưa đặc trưng tiếp tục phát huy “vũ khí visual” vốn có của Điền Hi Vi: Ngọt ngào, nữ tính nhưng không quá bánh bèo.

Đặc biệt, nụ cười rạng rỡ của nữ diễn viên được netizen khen ngợi liên tục vì mang lại cảm giác gần gũi và giàu năng lượng. Dù sự kiện có lượng người theo dõi đông nghẹt, Điền Hi Vi vẫn giữ phong thái thoải mái, liên tục vẫy tay chào fan và tương tác với truyền thông. Nhiều khoảnh khắc cô cúi đầu cười nhẹ hay chăm chú lắng nghe cũng nhanh chóng viral trên Weibo vì quá đỗi đáng yêu.

Sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú cùng thần thái biến hóa linh hoạt, Điền Hi Vi được xem là một trong những mỹ nhân Hoa ngữ có khả năng “cân” đa dạng phong cách, từ ngọt ngào nữ tính đến sang chảnh cổ điển. Chính vì vậy, mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện thời trang quốc tế, nữ diễn viên đều dễ dàng trở thành tâm điểm. Màn góp mặt tại sự kiện Gucci ở Singapore lần này tiếp tục cho thấy sức hút ngày càng mạnh mẽ của Điền Hi Vi, không chỉ trong lĩnh vực phim ảnh mà còn ở địa hạt thời trang cao cấp.